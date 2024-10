Prijavljen 91 oboljeli od teške akutne respiratorne infekcije

BANJALUKA - U bolnicama u Republici Srpskoj od 7. do 13. oktobra prijavljen je 91 oboljeli od teške akutne respiratorne infekcije, rečeno je Srni u Institutu za javno zdravstvo.

U Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske prijavljeno je 50, bolnici u Prijedoru 11, bolnicama u Doboj i Zvorniku po devet, bolnici Gradiška sedam, u bolicama Trebinje i Nevesinje po dva i jedan pacijent u Univerzitetskoj bolnici Foča.

U ovom periodu domovi zdravlja u Republici Srpskoj prijavili su 4.598 akutnih respiratornih infekcija. Registrovano je i 419 oboljenja sličnih gripu, a najveća učestalost je u regijama Foča i Istočno Sarajevo.

"Najveći broj oboljelih od akutnih respiratornih infekcija i oboljenja sličnih gripu jeste u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina i 30 do 64 godine, dok su u kategoriji teških akutnih respiratornih infekcija najviše obolijevali najmlađi do četiri godine i od 30 do 64 godine", rekli su iz Instituta.

Iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske naveli su da se vakcinacija protiv gripa očekuje u novembru.

Načelnik Službe za epidemiologiju Instituta za javno zdravstvo Nina Rodić Vukmir rekla je za Srnu da je vakcinacija najefikasniji i najjeftiniji način zaštite od neke zarazne bolesti, pa tako i od gripa.

Ona je dodala da se virusi gripa koji cirkulišu u populaciji mijenjaju iz godine u godinu, tako da je i sastav vakcine drugačiji svake sezone.

Prema njenim riječima, neophodno je vakcinisati se što prije, jer je potrebno najmanje dvije sedmice nakon vakcinacije da se razvije zaštita.

