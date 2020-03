Prijavljeno 18 oboljelih od teške respiratorne infekcije u RS

BANJALUKA - Bolnice u Republici Srpskoj prijavile su prošle sedmice, od 16. do 22. marta, 18 oboljelih od teške akutne respiratorne infekcije, saopšteno je danas iz Instituta za javno zdravstvo Srpske.

Među oboljelima pet je prijavljeno u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banjaluci, pet u bolnici Doboj, po dva u bolnicama Foča i Bijeljina i četiri u Trebinju.

Domovi zdravlja su u ovom periodu prijavili 1.877 akutnih respiratornih infekcija, te 379 oboljenja sličnih gripu.

Iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske navode da je od početka sezone, 1. oktobra, prijavljeno 105.989 akutnih respiratornih infekcija, 20.912 oboljenja sličnih gripu i 542 teške akutne respiratorne infekcije.

"S obzirom na period u kojem se nalazimo i podacima sa kojima raspolažemo iz svih zdravstvenih ustanova, u periodu smo nastavka intenzivnog opadanja aktivnosti respiratornih virusa tipičnih za ovo doba godine, samim tim i virusa gripa", navode iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.

Od početka sezone do sada najveću incidenciju oboljenja sličnih gripu, navode iz Instituta, imali su domovi zdravlja koje pokriva Regionalni centar Istočno Sarajevo, a najmanju Bijeljina i Regionalni centar Zvornik, dok je najviše teških akutnih respiratornih infekcija od početka sezone prijavljeno u Univerzitetskom kliničkom centru RS.

Oboljenja slična gripu najprisutnija su među djecom uzrasta od pet do 14 godina, dok je u kategoriji teških akutnih respiratornih infekcija najviše oboljelih starosne dobi od 30 do 64 godine i od rođenja do četiri godine.

"U protekloj sedmici nije prijavljen nijedan smrtni ishod teške akutne respiratorne infekcije. Od početka sezone zaključno sa prošlom sedmice, u Republici Srpskoj prijavljeno je 10 smrtnih ishoda", navode iz Instituta.

Iz Instituta za javno zdravstvo napominju da je kao prevencija neophodno redovno pranje ruku toplom vodom i sapunom, pokrivanje usta maramicom prilikom kijanja i kašljanja, te često provjetravanje prostorija.