Prije podne sunčano, popodne pljuskovi

BANJALUKA - Danas se u BiH očekuje više sunčanog vremena prije podne.

U drugoj polovini dana doći će do jačeg razvoja oblačnosti, grmljavine i pljuskova. Pljuskovi će lokalno biti i obilni, a postoje uslovi i za pojavu grada.

Vjetar će biti slab do umjerene jačine sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura vazduha biće uglavnom između 10 i 16, na jugu zemlje od 16 do 19, a najviša dnevna temperatura vazduha većinom između 25 i 30 stepeni Celzijusovih.

Prognoza vremena za veće gradove u BiH

Sarajevo + 23 ºC

Banjaluka + 27 ºC

Bijeljina + 27 ºC

Bihać + 27 ºC

Livno + 16 ºC

Mostar + 27 ºC

Zenica + 24 ºC

Trebinje + 25 ºC

Prognoza za naredna tri dana:

Petak

Toplo i pretežno sunčano u prvom dijelu dana. Od sredine dana i tokom popodneva nestabilno vrijeme uz lokalne pljuskove sa grmljavinom. Lokalno su mogući i jači pljuskovi uz obilnije padavine i pojavu grada ponegdje. Minimalna temperatura vazduha od 9°C do 16°C, na jugu do 20°C. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25°C do 31°C, u višim predjelima od 21°C.

Subota

Nastavlja se toplo, ali i nestabilno vrijeme. Ujutru i prijepodne pretežno sunčano, a tokom dana uz povremene pljuskove sa grmljavinom. Pljuskovi će biti nešo češći na sjeveru i istoku, a na jugu ostaje pretežno suvo i sunčano. Lokalno su mogući i jači pljuskovi uz obilnije padavine i pojavu grada ponegdje. Minimalna temperatura vazduha od 10°C do 17°C, na jugu do 20°C. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26°C do 31°C, u višim predjelima od 22°C.

Nedelja

Toplo i pretežno sunčano vrijeme. Tokom popodneva razvoj oblaka uz ređu pojavu pljuskova sa grmljavinom, uglavnom na jugozapadu i jugoistoku u brdsko-planinskim predjelima. Minimalna temperatura vazduha od 11°C do 17°C, na jugu do 20°C. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26°C do 32°C, u višim predjelima od 23°C.