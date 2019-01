Prijedor donirao 5.000 KM, a anonimni donator 4.000 KM za oboljelu djecu

PRIJEDOR - Grad Prijedor je prva lokalna zajednica u Republici Srpskoj koja će sa 5.000 KM podržati izgradnju Dnevnog centra "Podrži me" u Kosovskoj Mitrovici za više od 130 bolesne djece i mladih sa smetnjama u razvoju na Kosovu i Metohiji, rekao je Srni predsjednik Odbora za pomoć Srbima na Kosmetu Milorad Arlov.

Arlov je istakao da je ovo potvrđeno iz kabineta gradonačelnika Prijedora Milenka Đakovića, kao i da je akciju sa 4.000 KM podržao donator iz Republike Srpske koji želi da ostane anoniman.

On je naglasio da će za dnevni centar u Kosovskoj Mitrovici biti usmjerene sve donacije, kao i do sada prikupljenih 35.000 evra posredstvom humanitarnog broja 1412, koji će biti aktivan do kraja januara.

"Izgradnju Dnevnog centra pokrenuli su naš odbor, Udruženje roditelja `Podrži me` iz Kosovske Mitrovice, a jednoglasno podržalo 14. decembra Predsjedništvo Saveza gradova i opština Srpske. Želimo da taj centar bude druga kuća za veliki broj oboljele djece i mladih sa smetnjama u razvoju iz Udruženja. Da se tu osjećaju slobodno, edukuju se i dobiju sve potrebne psihološke i druge stručne tretmane", naveo je Arlov.

On je apelovao da ovu akciju podrže sve lokalne zajednice u Republici Srpskoj, kao i humani ljudi, institucije, preduzeća. "Pozivom na humanitarni broj 1412 do 31. januara učinićete veliko djelo", naglasio je Arlov.

Svi koji žele donacije mogu uplatiti na žiro račun Odbora za pomoć Kosovu i Metohiji: 5551000034196445, za pomoć bolesnoj djeci za izgradnju Dnevnog centra na Kosovu i Metohiji.