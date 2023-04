Prikupljena sredstva za nastavak liječenja Miloša Božovića

ISTOČNO SARAJEVO - Za nastavak liječenja Miloša Božovića u Rusiji prikupljeno je više od 400.000 KM što će omogućiti tri terapije u Moskvi, rekao je Milošev otac Aleksandar.

Božović je naglasio da je klinici u Moskvi već uplatio potrebna sredstva u iznosu od oko 57.000 KM, kao i 46.500 KM za avioni kojim će Miloš otputovati i vtariti se iz Moskve.

"Ostalo je još 244.000 KM, ali u ovo nije uračunato još oko 50.000 KM, što je prikupljeno putem 'M:telovog' broja 1412", rekao je on.

Božović je rekao da bi Miloš u srijedu, 19. aprila, u 9.000 časova trebao da poleti za Moskvu.

Prema njegovim riječima, Miloš je počeo da reaguje očima, ne glasovno, sada sjedi svaki dan što prije nnije mogao, reaguje na bol.

"Ima sitnih detalja koji su veliki za ovih devet godina koliko se borimo za Miloša", istakao je on.

Božović je zahvalio svim ljudima koji su se uključili u akciju prikupljanja pomoći za nastavk Miloševog liječenja, kao i medijima.

On je zahvalio i predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku koji je uplatio 30.000 KM i predsjedniku Vlade Srpske Radovanu Viškoviću koji je uplatio 20.000 KM i to su najveće pojedinačne donacije koje su do sada uplaćene za Miloševo liječenje.

Sekretar Opštinske organizacije Crvenog krsta Ranko Skakavac istakao je da im je danas sretan dan jer su ispunili sve uslove da Miloš može otići za Moskvu.

Skakavac je naglasio da je bilo dosta posla, da su na mnoga vrata pokucali, ali da je narod pokazao jedinstvo, solidarnost i humanost.

On je zahvalio svima za pomoć, a volonterima Crvenog krsta i medijima dodijelio zahvalnice za veliku podršku koju im pružaju.

Miloš Božović bio je golman juniorske ekipe Fudbalskog kluba "Slavija" iz Istočnog Sarajeva kada je doživio tešku povredu glave na utakmici 2014. godine. Za njegov opravak neophodan je nastavak liječenja u Rusiji.