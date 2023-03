Prikupljeno blizu 300.000 KM za narod Turske i Sirije (FOTO, VIDEO)

​BHRT i Pomozi.ba su u specijalnoj emisiji Teleton prikupljali pomoći za žrtve razornih zemljotresa koji su početkom februara pogodili Tursku i Siriju pozivom na telefon gdje su učestvovali javne ličnosti iz društvenog i političkog života.

Emisija je trajala tri sata, upućeno je blizu 80.000 poziva, a prikupljeno je blizu 300.00 KM.

"Velika je čast i zadovoljstvo što se Javni RTV servis priključio akciji pomoći i pozvao nas. Ovo je najuspješnija akcija iza koje stoji Pomozi.ba", istakla je predstavnica te humanitarne organizacije Maja Arslanagić Hrbat.

Generalni direktor BHRT-a Belmin Karamehmedović rekao je da je riječ o gestu solidarnosti za ljude koji su u nekoliko minuta ostali bez svega, kao i činjenici da i mala zemlja Bosna i Hercegovina stoji iza njih.

"Ideja je bila da nakon prvog vala pomoći iz Bosne i Hercegovine, koji je bio značajan, od ekipa za pomoć i svega drugog što je potrebno, nastavimo kontinuirano pomagati. Nema nikavih dilema da će im još dugo biti potrebna pomoć", ocijenio je Karamehmedović dodajući da je cilj bio, prije svega, napraviti gest da ljudi vide da nisu sami, kao i prikupiti konkretnu pomoć uz partnere iz organizacije Pomozi.ba.

Jedan od gostiju emisije bio je i član Predsjedništva BiH Željko Komšić koji se zahvalio BHRT i Pomozi.ba na ovoj akciji i poručio:

"Jučer ste imali priliku gledati velike poplave u Turskoj i to je tragedija koja traje. Turski predsjednik i ljudi iz vlade su nam zahvalni za pomoć koju im je BiH uputila i kažu da je to zadivljujuće da tako mala zemlja uradi nešto da je to zadivljujuće. Nemamo namjeru stati, imamo empatiju. Dobro je i zahvalan sam vam i ja na ovome što ste i Siriju uključili. Tamo je veliki probem i režima i svega što se dešava. Tamo ljudi pate kao i u Turskoj i treba im pomoći", rekao je Komšić.

"Pozivam građane Bosne i Hercegovine da se masovno uključe u humanitarnu akciju za pomoć Turskoj i Siriji, pošaljimo im poruku da nisu sami", rekao je član Predsjedništva BiH Denis Bećirović u emisiji Teleton, posvećenoj prikupljanju pomoći za žrtve razornih zemljotresa koji su početkom februara pogodili Tursku i Siriju.

On je ovom prilikom iskazao poštovanje prema BHRT-u i Udruženju Pomozi.ba na sprovedenoj aktivnosti humanitarnog karaktera.

"Mi svi u BiH želimo da iskažemo potpunu solidarnost sa bratskim narodom Turske i Sirije, da osjećamo solidarnost sa onima koji pate i jako je važno pomoći prijateljima kada im je najteže", rekao je Bećirović.

Podjećamo, Nezavisne novine, Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Večernji list BiH i Avaz ranije su zaključili sporazum o zajedničkoj promociji projekta "Telefon za nastadale u zemljotresima u Turskoj i Siriji", u organizaciji BHRT-a i Pomozi.ba, u okviru kojeg je na programima BHRT-a bila realizovana kampanja koja je trajala od 1. marta do 16. marta.