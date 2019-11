Prikupljeno više od 108.000 nedostajućih podataka o plati

BIJELJINA - Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) Republike Srpske je za nepunih šest mjeseci od poslodavaca prikupio 108.384 nedostajuća podatka o plati za period 1994-2017. godine, saopšteno je iz Fonda.

Od 16. maja, kada je na zvaničnoj internet stranici Fonda PIO objavljen spisak uplatilaca doprinosa koji nisu blagovremeno i u potpunosti dostavili 289.012 podataka o plati za svoje zaposlene, do 31. oktobra mjesečno je, u prosjeku, prikupljano oko 20.000 nedostajućih podataka.

Za nepunih pola godine broj nedostajućih podataka sveden je na 180.628, što je za 37,5 odsto manje od prvobitnog.

"Značajnom poboljšanju rezultata na tom polju doprinijeli su, prevashodno, pojačan rad i angažman zaposlenih u Fondu, te saradnja sa Poreskom upravom Republike Srpske i poslodavcima", navedeno je u saopštenju.

Iz Fonda najavljuju nastavak aktivnosti na prikupljanju podataka koji su značajni za određivanje i visinu iznosa penzije.

"Podatak o plati koji se dostavljao Fondu u formi obrasca `M-4` bio je važeći do 31. decembra 2009. godine, nakon čega je zamijenjen obrascem `1002`, koji se dostavlja Poreskoj upravi", podsjećaju iz Fonda.

Spisak poslodavaca sa brojem nedostajućih podataka o plati objavljen na internet stranici Fonda i dalje je aktuelan, a uplatioci su, radi lakšeg pregleda, razvrstani u foldere po nadležnim filijalama, a potom i u manje foldere po poslovnicama u okviru nadležne filijale.

"Fond PIO i nakon što je obezbijeđeno 108.384 nedostajućih podataka o plati ponovo apeluje na poslodavce, koji su do sada propustili da dostave te podatake za svoje zaposlene, da to mogu da učine do kraja godine u nadležnim poslovnicama Fonda", istaknuto je u saopštenju.

Iz Fonda PIO navode da će za poslodavce koji do 31. decembra ne predaju kompletne podatke o plati za zaposlene u periodu 1994-2017. godine biti primoran da podnose prekršajne prijave, s ciljem zaštite prava osiguranika.