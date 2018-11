Pripadnica OS BiH jedina žena iz jugoistočne Evrope na elitnoj akademiji u Teksasu

Zastavnik I klase Alma Kadrić jedina je žena iz jugoistočne Evrope koja se školovala na Akademiji glavnih narednika u Teksasu.

Prošla je kroz četiri vojno-specijalističke baze. Školovanje završila sa ocjenom "superior" - 93 odsto, prenosi televizija "N1".

Uspješno je završila i misiju u Avganistanu 2018. godine. Trenutno je na dužnosti u Upravi za operacije i obuku Zajedničkog Štaba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Spletom okolnosti se odlučila da obuče vojničku uniformu.

"Samim dešavanjima 1992. godine odlučila sam obući čizme i to traje do danas", kaže Kadrićeva za pomenutu televiziju i dodaje da to nije bila teška odluka, te da se nikada zbog toga nije pokajala.

Ona dodaje da biti žena u Oružanim snagama zanimljiv izazov.

"Iziskuje mnogo truda, energije, snage i stalno ste na različitim usavršavanjima, učenjima...tako da je uvijek zanimljivo", kaže Kadrićeva i dodaje:

"Kako vrijeme prolazi stereotipi se ruše. Danas u sistemu možete vidjeti mnogo lijepih, mladih i uspješnih djevojaka koje upravo ruše te stereotipe da je vojska samo muški poziv. Žene pokazuju da mogu biti jednako uspješne i sposobne kao i muške kolege".

Ona kaže da razlike u testiranjima žena i muškaraca nema i da su se u nekim izazovima žene pokazale mnogo uspješnije.

Govoreći o edukaciji na Akademiju glavnih narednika u Teksasu ona kaže:

"Da bih došla na tu edukaciju morala sam ranije proći mnogo koraka. Inicijalni događaj za odlazak na Akademiju bio je seminar koji se dešavao u Čapljini o liderstvu i tada su me Amerikanci primijetili i kazali ovo je kandidat za Akademiju. I tada su krenula mnoga testiranja, engleski jezik je presudan....i prošla sam".

Za kraj razgovora za televiziju "N1" Kadrićeva ističe da kao porodična žena nema problema da privatni život uskladi sa profesionalnim.

"Ja sam primjer kako taj balans može funkcionisati. Naravno, zato morate imati podršku ukućana, moraju vam pomoći kada vam 'škripi'. Mislim da su zadovoljni i da se ponose mnome", zaključila je Kadrićeva.

