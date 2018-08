Pripadnici JZP spasili dječake iz nabujale Drine

FOČA - Bezbrižan odlazak u ribolov dvojice dječaka iz Foče pretvorio se u pravi horor, a zahvaljujući policiji sve se srećno završilo.

Dok su pecali ispod mosta, Drina je naglo nadošla, usljed puštanja vode iz Hidroelektrane Mratinje, na rijeci Pivi u Crnoj Gori. Dječaci, od 12 i 13 godina, od kojih je jedan neplivač, ostali su okruženi talasima na temelju jednog od stubova mosta. Uspaničeni roditelji pokušali su da dođu do njih, ali jaka matica i duboka rijeka to nisu dozvoljavali.

"Zvali smo policiju u pomoć, za nekih 20 minuta stvorili su se se i čamci i ljudi i sve je ispalo tako dobro. I ovom prilikom želio bih da se zahvalim toj ekipi koja je spasila našu djecu", istakao je Srećko Uskoković, roditelj jednog od dječaka.

A ta hrabra ekipa su pripadnici Jedinice za podršku Nemanja Trivun i Đorđe Elek. Sreća u nesreći je da su baš oni bili dežurni, jer se rekreativno bave raftingom pa znaju kako savladati nabujalu Drinu, a i kako brzo naći čamac.

"Otišli smo otprilike kilometar iznad tog mjesta jer smo smatrali da jedino sa tog mjesta može da se priđe tom stubu, zbog toga što je bila jaka struja i vrlo teško bi uzveslali uzvodno", istakao je Nemanje Trivun, pripadnik jedinice za podršku Foča.

"Došli smo brzo, djeca su bila malo preplašena, ušla su brzo na čamac, došli smo do obale", istakao je Đorđe Elek, pripadnik jedinice za podršku Foča.

Hrabri mladići skromno dodaju da je to samo njihov posao i da su uvijek spremni da pomognu građanima. Njihov starješina obećava da će imati u vidu ovaj podvig kada je u pitanju napredovanje u karijeri.

"Mi se i ne hvalimo, niti treba da se time hvalimo, to je naša dužnost, za to primamo platu, za to smo se i školovali", naglasio je Trivun.

"Ukazuje na činjenicu koliko su policijski poslovi značajni za jednu lokalnu zajednicu i koliko su humani", istakao je Vojislav Krunić.

Nagli i nenajavljeni porast nivoa Drine, zbog puštanja vode iz Pivskog jezera dugogodišnji je problem u Foči. Bilo je i smrtnih slučajeva, a dvojica dječaka imala su sreću da ne upadnu u ogromne talase i virove Drine. Njihovi roditelji apeluju na nadležne da ispod mostova i na ribarskim stazama postave table upozorenja na opasnost od porasta vodostaja.

(ATV)