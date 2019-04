Pripremite kišobrane: Danas pretežno oblačno s kišom i pljuskovima

Danas se u BiH očekuje pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima.

Vjetar umjeren s jakim udarima južni i jugoistočni.

Jutarnje temperature od 4 do 10, u Hercegovini i Krajini od 8 do 13, a dnevne od 13 do 20, na sjeveru Bosne do 22 stepena Celzijusa.

Slično vrijeme se očekuje do kraja sedmice, tako da još uvijek nećemo zaboraviti na kišobrane.

U petak pretežno oblačno vrijeme sa kišom u Hercegovini, Krajini, u zapadnim, jugozapadnim i djelimično centralnim područjima Bosne. Obilnije padavine se očekuju na zapadu i jugozapadu Bosne, kao i na sjeveru i zapadu Hercegovine.

Tokom vikenda se očekuju kiša i lokalni pljuskovi u Hercegovini, i na nekim područjima Bosne.

Ipak, i pored kiše, dnevne temperature će biti ugodne i dostizaće i do 20 stepeni Celzijusa.

Predviđene temperature za veće gradove u BiH: