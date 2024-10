Privrednik Ozren Predragović pokrenuo akciju za pomoć poplavljenima u FBiH

BANJALUKA - Vođen motom “Pomozi kome možeš, a potom zaboravi” privrednik Ozren Predragović iz Austrije pokrenuo je akciju među svojim kupcima sa druge strane okeana, kako bi zajedničkim snagama pomogli građanima Jablanice čiji su domovi uništeni u katastrofalnim poplavama.

Ovaj Laktašanin sa adresom u austrijskom gradiću Braunau koji se bavi prodajom sačeva i ražnjeva putem veb-šopa “r-grill.com” solidarnost prema svojim zemljacima koje pritišće nemaština iskazao je više puta do sada. Dirnut apokaliptičnim slikama poplavljenih opština u FBiH došao je na ideju da uz pomoć svog veb-šopa u inostranstvu pruži direktnu pomoć ljudima kojima su bujične poplave za samo nekoliko sati uništile sve što su stvarali tokom cijelog života.

“Zajedno sa svojim kupcima želim da, kao tim, bar malo olakšamo muke kroz koje prolazi taj narod i da im vratimo nadu u bolje sutra. Od svake kupovine tokom oktobra na mom veb-šopu biće donirano deset dolara za ovu misiju. Još uvijek ne znam kome konkretno ću uplatiti novac koji sakupim, ali do kraja mjeseca će se sigurno pojaviti ideja. Želim da sredstva stignu na adresu najugroženijih”, kazao je Predragović.

Većina njegovih kupaca je iz SAD, Kanade, Francuske i Njemačke, s tim da se akcija odnosi isključivo na američki kontinent, što ovoj misiji daje još veći značaj jer nemaju direktne veze s Balkanom i onima kojima je pomoć namijenjena.

“Moja želja da pomognem dolazi iz potrebe da svakodnevno pomjeram granice i prevazilazim predrasude. Često se misli da samo Balkanci imaju tradiciju pripremanja mesa pečenjem na ražnju, ali iskustvo u prodaji me naučilo da to nije istina, jer među mojim kupcima preovladavaju stranci. Neki od njih vjerovatno imaju i korijene s Balkana, što ovu akciju čini još posebnijom i bližom mom srcu”, ispričao je Predragović i dodao da su oluje i poplave u SAD ovaj mjesec usporile poslovanje, ali se nada da će do kraja akcije prikupiti solidan iznos novca.

Vjerujući da se dobro dobrim vraća Predragović smatra da je veoma važno biti tu za one kojima je najteže, jer se snaga čovjeka ne ogleda samo u tome koliko može podnijeti, već i u njegovoj sposobnosti da podigne druge kada im je to neophodno, pružajući im osjećaj da nisu sami.

“Ne brojim koliko sam puta pomogao niti očekujem priznanja. Moj moto je jednostavan: “Pomozi ako možeš, okreni se, otiđi i zaboravi da si pomogao”. Pomoć je tu da se pruži kada je najpotrebnija, bez očekivanja zauzvrat. Djela su ta koja ostaju i vjerujem da svaka akcija, ma koliko mala bila, može promijeniti nečiji život. Kada pomažemo gradimo nešto što traje, ne samo za one koji su pomoć dobili, već i za nas same”, zaključio je Predragović.

Zahvaljujući empatiji i razmišljanju van okvira, Ozren Predragović kaže da je odlučio da pomogne ljudima ne samo na Balkanu, već i u Americi.

“Dirnuli su me problemi ljudi preko okeana pa sam kreirao i poseban popust za spasioce i pripadnike hitnih službi u SAD, kao znak zahvalnosti za uloženi trud, jer su možda pomogli i nekima od mojim kupaca na koje je udario uragan “Milton”. Osjećaj da mogu nešto vratiti zajednici, bilo da su u BiH ili SAD, za mene je neprocjenjiv. Ovaj projekat me podsjeća koliko je važno širiti vidike i biti posvećen višim ciljevima”, rekao je Predragović.

(Glas Srpske)

