Prnjavor cijeni humanist: Dobrovoljni davaoci nagrađeni putovanjem

PRNJAVOR - Dobrovoljni davaoci krvi u Prnjavoru koji su tečnost koja život znači dali 20 ili više puta za svoju humanost nagrađeni su doživotnim besplatnim parkingom u ovom gradu, ali zahvalnost i briga za one najhumanije tu ne staje.

Kako u razgovoru za "Nezavisne novine" kaže Bojan Šipragić, sekretar Crvenog krsta Prnjavor, ove godine su odlučili da povodom Svjetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi, koji se obilježava 14. juna, višestruke davaoce krvi obraduju pokloničkim putovanjem u manastir Ostrog.

"Mi smo ranije svake godine pravili druženje dobrovoljnih davalaca krvi u znak zahvalnosti jer tri puta godišnje organizujemo akciju. To je obično bilo veselje i druženje dobrovoljnih davalaca pod šatorom za oko 150 ljudi. Međutim, sada smo došli na ideju da taj koncept promijenimo i da negdje odemo. Predložili smo Gradskoj upravi i gradonačelniku Tomašu da se obezbijedi autobus kako bismo višestruke davaoce odveli na pokloničko putovanje u manastir Ostrog. Gradonačelnik nam je pružio podršku i platio prevoz", priča Šipragić i ističe da su davaoci krvi pozdravili ovu novinu.

"Raduju se odlasku i posjeti manastiru Ostrog i drago im je svima da se nešto promijeni. Mnogi od njih nikada nisu ni prešli granicu, većinom su to stariji ljudi i nisu imali priliku da odu do manastira Ostrog, a imali su želju. Mi na put polazimo 15. juna, dan nakon Svjetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi, i nadam se da će sve proteći kako treba", rekao je Šipragić.

Napominje da na put idu ljudi koji su dali krv više od 20 puta i da je izuzetno zahvalan Gradskoj upravi na realizaciji ovog putovanja i stalnoj podršci.

"Predsjednik Aktiva dobrovoljnih davalaca krvi Rade Radonjić je najviše puta dao krv, mislim da je bilo više i od 105 puta i on će takođe ići na put. On zbog godina više ne može darivati krv, ali svakako je aktivan, pomaže i drago mi je što će i on ići sa nama", kazao je Šipragić.

Da je organizovanje putovanja jedan lijep gest, potvrdio je za "Nezavisne novine" osamdesetogodišnji Rade Radonjić, veliki humanitarac, koji ima zvanično upisanih 105 darivanja dragocjene tečnosti.

"Zaista je lijepo i od sekretara Bojana i od gradonačelnika Tomaša što su odobrili sredstva i smatram da su ljudi koji su dobrovoljni davaoci krvi i zaslužili ovako nešto i treba im posvetiti pažnju. Ovo je prvi put da se ovako nešto organizuje, jedan dalji put, ali Prnjavor već godinama obilježava Dan dobrovoljnih davalaca krvi. Nekada smo to radili zajedno sa prijateljima iz Srpca, nekad sa prijateljima iz Kotor Varoša ili Čelinca. Svake godine je neko druženje, ali ovaj put u Ostrog je nešto posebno jer ima mnogo ljudi koji nisu tamo nikada bili, a među njima sam i ja", priča Radonjić i uz osmijeh dodaje da je krv zvanično dao 105 puta, a dao bi i više da su godine dozvolile.

"Bilo je i koje darivanje više, ali tako mi se svagdje vodi. Ja i dalje u skladu sa mogućnostima pomažem šta god mogu i osjećam, kako naš narod kaže, da sam još koristan i da mogu nešto napraviti. Aktivan sam kad god su neke akcije u pitanju i tako ću i nastaviti. Vjerujem da će putovanje proteći odlično i da će autobus od nekih 45 do 50 mjesta biti pun, a treba naglasiti da je sve plaćeno i da dobrovoljni davaoci krvi koji budu išli nemaju nikakvih obaveza plaćanja", zaključio je Radonjić.

Iz Gradske uprave Prnjavora potvrdili su za "Nezavisne novine" da je saradnja sa Gradskom organizacijom Crvenog krsta Prnjavor na izuzetno visokom nivou.

"Grad Prnjavor i gradonačelnik Darko Tomaš podržavaju aktivnosti ove organizacije, a pokloničko putovanje u manastir Ostrog za višestruke dobrovoljne davaoce krvi takođe je jedna od aktivnosti koju je lokalna zajednica podržala", istakli su oni.

Napomenuli su da je grad Prnjavor prva lokalna zajednica koja je dobrovoljne davaoce krvi, za njihovu humanost, nagradila doživotnim besplatnim parkingom.

