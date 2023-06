Prnjavorčani nagrađeni za izvođenje tradicionalnih igara

PRNJAVOR - Članovi dječijeg ansambla Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva (SPKD) "Prosvjeta" Prnjavor učestvovali su proteklog vikenda na Međunarodnom dječijem festivalu "Dživdžan fest 2023", koji se tradicionalno održava u Vrnjačkoj Banji, u Srbiji i osvojili nagradu za najbolje izvođenje koreografije najbliže izvoru, kazala je za "Nezavisne novine" Dragana Ignjatić, umjetnički rukovodilac ovog društva.

"Ovo je već četvrta godina da učestvujemo na ovom festivalu, a lani smo dobili nagradu za najbolje pjevanje u koreografiji. Ukupno stotinu djece, članova 'Prosvjetinog' ansambla iz gradske sekcije, kao i sekcije iz Velike Ilove i Štrbaca, učestvovalo je na festivalu i ova talentovana grupa se predstavila tradicionalnim igrama iz Prnjavora, što nam je i donijelo nagradu za najbolje izvođenje koreografije koja je najbliža izvoru", kazala je Ignjatićeva.

Pored naše sagovornice, djecu su na trodnevnom putovanju pratili i umjetnički rukovodioci SPKD "Prosvjeta" Bojan Malbašić i Milan Milanović.

"Bilo je to divno iskustvo za naše mališane, jer je festival okupio više od 1.500 učesnika, a 'Dživdžan fest' je podijeljen na dvije takmičarske večeri. Prve večeri takmičio se uzrast do 15 godina, a u nedjelju su svoje znanje pokazali učesnici stari od 15 do 20 godina. Poseban je bio defile učesnika i zajednički nastup, kada su hiljade mališana odigrale rumenka kolo", objašnjava Ignjatićeva.

Pored učešća na festivalu, mališani iz Prnjavora posjetili su i neke od najznačajnijih spomenika i kulturnih lokacija u okolini Vrnjačke Banje.

"Posjetili smo i spomenike na Kadinjači, mjesta od velikog istorijskog značaja, kao i manastire Žiču i Studenicu, poznate po svojoj duhovnoj i kulturnoj vrijednosti. Ovo putovanje pružilo je i nama, rukovodiocima, ali i našim učesnicima nezaboravne uspomene, iskustvo i, prije svega, dobru zabavu. Ponosna sam na postignute rezultate, kao i na kolege rukovodioce, jer su njihova podrška i stručnost bile ključne u ostvarivanju ovog izvanrednog uspjeha", kazala je Ignjatićeva.

Dodaje da je nagrada sa "Dživdžan festa" dokaz da "Prosvjeta", koja trenutno ima oko 580 članova, na odličan način vodi mlade i talentovane folkloraše i radi na njegovanju dječjeg talenta i očuvanju kulture.

"Nastavićemo da podržavamo i inspirišemo mlade talente da dostignu svoj puni potencijal kroz umjetnost i kreativnost. U junu nas još čeka festival za djecu stariju od 15 godina u Bugarskoj, a izvođački ansambl će krajem mjeseca nastupati u Grčkoj i Makedoniji", kazala je Ignjatićeva.

Šesti međunarodni "Dživdžan fest" održan je 3. i 4. juna u Vrnjačkoj Banji i okupio je više od 1.500 učesnika, kao i 46 ansambala iz Srbije, Sjeverne Makedonije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Festival afirmiše saradnju i zajedništvo mlađih generacija i okuplja ih oko zajedničke ideje širenja kulture i umjetnosti, očuvanja i njegovanja tradicionalnih vrijednosti i narodnih običaja.