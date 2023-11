Prnjavorska Ergela "Vučijak" ima novo rukovodstvo

PRNJAVOR - Ranko Grubešić novi je vršilac dužnosti direktora prnjavorske Ergele "Vučijak", a kako je kazao u razgovoru za "Nezavisne novine" dočekalo ga je mnogo bolje stanje i situacija u odnosu na 2015. i 2016. godinu, kada je takođe bio na čelu ovog preduzeća.

"Bio sam prvi vršilac dužnosti koji je došao u Javnu ustanovu Ergela 'Vučijak' po njenom formiranju, a na osnovu ovih nekoliko dana otkako sam na dužnosti smatram da je osnovno stado konja u izuzetno dobrom stanju zahvaljujući predanom radu prethodnog kolege, kao i koleginice Slađane Preradović. Oni su stanje u ergeli doveli do jednog maksimalnog nivoa, a ergela je postala i punopravan član Svjetske organizacije lipicanera (LIF), ima pravo glasa, donošenja odluka o daljem uzgojnom programu za lipicanere", kazao je Grubešić.

Napomenuo je da je ergela opstala zahvaljujući naporima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske, a kako kaže, o daljim planovima za ergelu još je rano govoriti jer postoji već usvojen program rada za 2023. godinu.

Dodaje da je registar kopitara nešto što se mora formirati na nivou BiH jer nepostojanje istog i dalje zatvara put za izvoz konja u Evropsku uniju.

"Svoje registre potrebno je da donesu ministarstva poljoprivrede u Republici Srpskoj i Federaciji BiH i da se ta dva registra usaglase na nivou BiH, odnosno u Kancelariji za veterinarstvo u BiH. Potrebno je sve konje čipovati, izvršiti analize zdravstvenog stanja, a to je dugoročan proces. Registar kao registar je lako osmisliti i formirati, ali potrebno je provesti kompletan monitoring kopitara u BiH", smatra Grubešić i dodaje da očekuje dosta aktivnosti na tom polju od strane Kancelarije za veterinarstvo u BiH i resornih ministarstava oba entiteta.

Milan Puzigaća, načelnik Odjeljenja za stočarsku proizvodnju u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, kazao je za "Nezavisne novine" da resorno ministarstvo, na čelu sa ministrom Savom Minićem, podržava rad prnjavorske Ergele "Vučijak", kako u prethodnom rukovodstvu, tako i u novoizabranom rukovodstvu, na čelu sa Rankom Grubešićem, za koga kaže da je do imenovanja na novu funkciju bio zaposlenik tog ministarstva.

"Poznati su nam njegovi kvaliteti i prethodni rad i ima punu podršku Ministarstva poljoprivrede, ali i Vlade Republike Srpske, i nadamo se da ćemo zajedno adekvatnim i značajnim koracima ovoj ergeli vratiti sjaj koji zaslužuje. Znamo da je u svijetu samo 13.000 grla rase lipicaneri i mi moramo, a i jesmo, svjesni koji genetski potencijal posjedujemo na teritoriji Srpske", kazao je Puzigaća.

Kako je istakao, s obzirom na to da je Ergela "Vučijak" pod stalnim nadzorom Republike Srpske, bez ikakvih drugih vlasničkih struktura, samim tim imaju i obavezu za njenu finansijsku podršku.

"Ove godine 'Vučijaku' je doznačeno 450.000 KM direktnih sredstava, plus 50.000 KM prema sporazumu ove ergele sa Vladom RS, i u skladu sa Pravilnikom o načinu ostvarivanja prava na podsticaje do 500 maraka po jednom grlu", rekao je on.

Što se registra kopitara na nivou BiH tiče, kaže da je to adekvatna tema posljednjih nekoliko godina.

"Nažalost, naše ministarstvo može samo da inicira prema zajedničkim institucijama formiranje registra kopitara, jer je to u nadležnosti Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, odnosno Kancelarije za veterinarstvo BiH. Nemamo svoj registar kopitara, a i da ga imamo, za zemlje Evropske unije on ne bi vrijedio iz razloga što EU svojim preporukama zahtijeva da registar kopitara mora biti izričito na nivou zemlje u kojoj su grla rođena, a u našem slučaju to je nivo BiH", kazao je on.

Dodaje da nepostojanje registra kopitara na nivou BiH predstavlja ogromnu štetu u svakom smislu jer, kako kaže, Ergela "Vučijak" je od nacionalnog značaja i kao takva postala je punopravni član Svjetske organizacije lipicanera (LIF).

"Grla ne mogu da budu izlagana na sajmovima i izložbama na teritoriji EU, bilo da se radi o izvozu generalno ili o privremenom izvozu na određene sajmove. Sve te afirmativne stvari koje bi služile za promociju ove ergele nisu dostupne. Ergela članstvom u LIF-u predstavlja lokalnu zajednicu, u ovom slučaju grad Prnjavor, ali prije svega i Republiku Srpsku", zaključio je Puzigaća.

Slađana Preradović, poslovođa "Vučijaka", kazala je ranije za "Nezavisne novine" da na ergeli trenutno imaju 100 konja, a nedavno su imali i prinovu, prvo ždrijebe ove godine, koje je muško i nosi ime 762 Siglavy Neretva XXVII.

Podsjećamo, ova ergela je osnovana 1946. godine i jedinstvena je na prostorima BiH. Nakon likvidacije AD "Vučijak", odlukom Vlade RS osnovana je Javna ustanova Ergela "Vučijak", s ciljem stvaranja i očuvanja genetskog potencijala te rase konja.

