Problem spornih objekata na dobojskoj tvrđavi: Od bespravne gradnje niklo partijsko prepucavanje

DOBOJ - Problem bespravno izgrađenih objekata na dobojskoj tvrđavi Gradina i njihovo rušenje pretvorilo se u partijsko prepucavanje, u kojem se nelegalna gradnja pokušava, kažu upućeni, sakriti iza navodnog političkog obračuna.

Sretko Đurković, lider dobojskog NDP-a, čiji kadar je na čelu Turističke organizacije koja upravlja Gradinom, tvrdi da je zbog političkih igara utvrđeno da pojedini sagrađeni objekti na Gradini odstupaju od normi.

"Oni bi to do sada srušili da ima razloga. Naprosto, kao i sve do sada, na Doboj se nadvila ta neka nepravda. Ima milion jakih argumenata da je to naprosto politička igra i da se u Doboju zaustavi sve moguće", kazao je Đurković te dodao da "i na tvrđavi u Tešnju ima metalnih konstrukcija, ali ona funkcioniše".

Gradina je spomenik kulture, ona ima poseban tretman i neke se stvari moraju ispoštovati, kaže Vojislav Rađa, odbornik SNSD-a, te da nije moguće realizovati "lične fantazije" jer to nadležni neće dozvoliti.

"Ne vidim da je to partijski obračun, nego jednostavno nelegalna gradnja", rekao je Rađa.

Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa RS naložio je Turističkoj organizaciji da otkloni sve nedostatke nastale na objektima koji su sagrađeni, dograđeni i sanirani tokom rekonstrukcije 2015. godine.

Iako je Inspektorat RS još krajem maja 2016. dostavio rješenje, sporni objekti još nisu uklonjeni.

Vladimir Marković, direktor Turističke organizacije, navodi da je za rušenje objekata potrebno 80.000 KM, a toliko novca ova organizacija u kojoj je samo on zaposlen nema, a ne mogu ga obezbijediti ni uz pomoć projekata.

"Niko vam neće dati novac da vi nešto uklonite, da vi nešto, hajde da kažemo, srušite. Zbog toga je mnogo bolja opcija da napravimo elaborat o prilagođavanju i da na osnovu njega možemo da pristupimo bilo kojoj organizaciji od lokalnih, republičkih, bilo kojih, s namjerom da prikupimo ta sredstva", kaže Marković.

Izgradnja objekata koji su narušili izgled Gradine koštala je tri puta više od rušenja, skoro 244.000 KM, posao koji je plaćen budžetskim novcem obavilo je privatno preduzeće iz Dervente, čiji je vlasnik navodno blizak dobojskom NDP-u, a zbog izvedenih radova bivši direktor TO je zaradio krivičnu prijavu.

U NDP-u smatraju da ne postoji nikakva odgovornost te partije za propuste prilikom izvođenja radova.

"Ima samo pozitivne odgovornosti, zato što to više nije sastajalište drogeraša", naveo je Sretko Đurković.

Iako problem spornih objekata nije riješen, Turistička organizacija ima ambiciozne planove za promociju Gradine pa tako namjerava da izvrši elektrifikaciju tvrđave, opremi suvenirnicu te sagradi eko-igralište za djecu.