Pročitajte kakvo nas vrijeme očekuje naredne sedmice

BANJALUKA – U narednih sedam dana u Bosni i Hercegovini se očekuje pretežno sunčano i suvo vrijeme.

Kako je navedeno na sajtu Federalnog hidrometerološkog zavoda, lijepo vrijeme bez padavina nastavlja se i narednih dana.

U ponedjeljak sunčano vrijeme

U jutarnjim satima i tokom prijepodneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove sa maglom i sumaglicom. Duvaće slab vjetar promjenljivog smjera. Jutarnje temperature od tri do 10, na jugu od 10 do 14, a dnevne od 16 do 22 stepena.

U utorak takođe sunčano

U jutarnjim satima i tokom prijepodneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove sa maglom i sumaglicom. U večernjim satima moguć je porast naoblačenja. Jutarnje temperature iznosiće od tri do devet, na jugu od 10 do 14, a dnevne od 16 do 22 stepena.

Srijeda sa malo oblaka

U srijedu jutro će biti umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno razvedravanje tokom dana. Jutarnje temperature iznosiće od tri do devet, na jugu od devet do 14, a dnevne od 10 do 16, na jugu od 17 do 22 stepena Celzijusa.

Magla u četvrtak

U četvrtak jutro u Bosni bit će umjereno do pretežno oblačno s maglom po kotlinama i uz riječne tokove. U ostatku dana doći će do razvedravanja. U Hercegovini će vrijeme biti pretežno vedro. Jutarnje temperature iznosiće od jedan do šest, na jugu od šest do 11, a dnevne od 10 do 16, na jugu od 15 do 19 stepeni Celzijusa.