Pročitajte kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana

SARAJEVO, BANJALUKA - Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme.

Tokom poslijepodnava u većem dijelu porast naoblake, što može usloviti lokalne pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren u zapadnim područjima Bosne i u Hercegovini jugozapadni, a u ostatku zemlje, veći dio dana, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 15, a dnevna od 20 do 26 °C.

U utorak se očekuje sunčano vrijeme. Poslije podne umjeren porast naoblake. U kasnim večernjim satima u Hercegovini se očekuje kiša. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na jugu do 15, a dnevna od 21 do 27 °C.

U srijedu će preovladavati pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini i jugozapadnim područjima BiH veći dio dana se očekuje kiša ili lokalni pljuskovi. U ostatku poslijepodnevni lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Jutarnja temperatura od 8 do 14, na jugu do 16, a dnevna od 18 do 24 °C.

U četvrtak se prognozira umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana rijetki lokalni pljuskovi su moguću ponegdje u Hercegovini, centralnim i istočnim područjima. Jutarnja temperatura od 8 do 14, na jugu do 16, a dnevna od 18 do 24 °C.