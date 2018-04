Pročitajte kakvo nas vrijeme očekuje za 1. maj

BANJALUKA - U Republici Srpskoj za 1. maj očekuje se promjenljivo oblačno i toplo vrijeme uz sunčane intervale.

Prema prognozi meteorologa, jutro će biti vedro na jugu i istoku, a u ostalim krajevima malo do umjereno oblačno.

Tokom dana u Hercegovini i istočnim predjelima ostaje sunčano, a u ostalim krajevima biće promjenljivo oblačno uz sunčane intervale i toplo.

Minimalna temperatura vazduha od osam do 15 stepeni Celzijusovih, a najviša dnevna od 22 do 27, u višim predjelima oko 20 stepeni, objavljeno je na sajtu Republičkog hidrometerološkog zavoda.

Za 1. maj prošle godine bilo je pretežno sunčano i prijatno toplo vrijeme, bez kiše, a od 2014. do 2016. godine 1. maja u Banjaluci je padala kiša, dok je 2016. bilo kišovito i hladno. To je bio najhladniji 1. maj od 2000. godine.

Od 2000. godine do 2009. godina za 1. maj je padala kiša, a 2012. i 2013. bilo je sunčano i toplo uz temperaturu iznad 30 stepeni.

U Republici Srpskoj sutra će biti veoma toplo i sunčano vrijeme, popodne umjeren razvoj oblaka ponegdje na istoku i jugoistoku može usloviti pljuskove sa grmljavinom.

Minimalna temperatura vazduha od sedam do do 13, na jugu do 16 stepeni, a najviša dnevna od 25 do 30, u višim predjelima oko 20 stepeni Celzijusovih.

U nedjelju, 29. aprila nastavlja se veoma toplo i pretežno sunčano vrijeme. Tokom popodneva na istoku i ponegdje na sjeveru razvoj oblaka može usloviti povremene lokalne pljuskove sa grmljavinom.

Minimalna temperatura vazduha od 9 do 16, a najviša dnevna od 26 do 32, u višim predjelima oko 21.

U ponedeljak, 30. aprila ujutro i prijepodne sunčano. U drugom dijelu dana ostaje sunčano, a na krajnjem jugoistoku razvoj oblaka ponegdje može usloviti po koji pljusak.

Minimalna temperatura od devet do 16, a najviša dnevna od 24 do 30, u višim predjelima oko 20 stepeni Celzijusovih.