Prodaja kompjutera preselila na internet

BANJALUKA, SARAJEVO - Tokom pandemije virusa korona u trgovinama u BiH koje se bave prodajom tehnike kao što su računari i tehničke opreme porastao je broj online narudžbi, jer je trenutno aktuelno učenje na daljinu i rad od kuće.

Nikola Klak, direktor trgovine računarske opreme "Infocom" u Banjaluci, kaže da je povećan broj upita elektronskim putem, a samim tim i online prodaja, odnosno prodaja na daljinu.

"Očigledno je da kupci traže nove kanale komunikacije kako bi u ovoj situaciji mogli da kupe ono što im je potrebno za rad, učenje ili zabavu", kaže Klak.

On je rekao da u narednom periodu prodaja zavisi od situacije sa pandemijom, te da su u principu na samom početku krize kupcima omogućili da ih kontaktiraju elektronskim putem i da na taj način uspostave komunikaciju.

"Mislim da smo uspjeli da otvorimo ovaj novi kanal komunikacije i da ćemo ga aktivno koristiti i u budućnosti", rekao je Klak za "Nezavisne".

On ističe da je potrebno da iz situacije sa virusom korona izađemo jači i sa novim iskustvima, te da sve pozitivne stvari primijenimo i u budućnosti.

"To se odnosi i na sistem učenja na daljinu i rada od kuće. Smatram da ovi novi načini treba da se integrišu u postojeće tradicionalne sisteme rada i učenja. Rad od kuće i učenje na daljinu mogu biti efikasni kao i tradicionalni način rada, te je potrebno da i u budućnosti iskoristimo nova iskustva i tehnologije", kaže Klak.

On je rekao da zainteresovani trenutno najviše kupuju računare i laptope, kao i potrošni materijal i dijelove.

"Ono što smo mi implementirali u ovih nekoliko nedjelja koliko traje situacija sa koronom je da smo omogućili našim klijentima da sve proizvode mogu kupovati i putem kredita, odnosno na rate, bez napuštanja svog doma. Time smo omogućili i onima koji nisu u mogućnosti da plate odjednom cijeli iznos za neki artikal iz naše ponude, da mogu bez gubljenja vremena i bez izlaska iz kuće uz minimalne troškove da kupe ono što im je potrebno", pojasnio je Klak.

Kako su nam rekli iz ove trgovine, u utorak kada su otvorili svoja vrata nije bilo gužve u trgovini, s obzirom na to da im je od tog dana do daljeg odobren rad od osam do 15 časova.

U firmi "EastCode" u Banjaluci kažu da nisu imali mnogo zainteresovanih kupaca prvog radnog dana, nakon zabrane od strane nadležnih zbog virusa korona.

"Kada je u pitanju online narudžba, ona je porasla, ali se radi o blagom rastu. Ljudi su u strahu i oni se sada čuvaju te štede novac. Uglavnom su tražili laptope i opremu poput slušalica. Dosta radimo sa firmama i one kupuju narudžbom, te je u tom segmentu porasla online prodaja laptopa jer je sada dosta firmi svoj rad premjestilo u kuće", kažu u "EastCodeu".

U trgovini "PC plus" Sarajevo kažu da je došlo do porasta narudžbi putem interneta u odnosu na period prije novonastale situacije.

Oni kažu da se u narednom periodu očekuje i porast online prodaje jer se preporučuju rad i učenje od kuće.

"Putem online trgovine nemamo neke proizvode koje se izdvajaju u potražnji. Manje su to računari i tableti, iako ima i njihove prodaje, a više je tražena oprema za računare i učenje", kažu u "PC plusu".

Dodaju da je u Sarajevu dozvoljen rad radnjama koje imaju i drugu opremu osim računara, poput elektroopreme i vodomaterijala, a onima koji imaju samo prodaju računara rad trenutno nije dozvoljen.