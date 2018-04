Prodaja montažnih kuća skočila za 30 odsto

BANJALUKA, DONJI VAKUF - Prodaja montažnih kuća u porastu je za oko 30 odsto u BiH zbog prihvatljive cijene i brže izgradnje, ističu vlasnici građevinskih firmi koji se bave ovom djelatnošću. Kažu da je u posljednje vrijeme sve više onih koji prodaju stanove te sele u montažne kuće van grada bježeći od buke.

Dragan Berić, vlasnik firme "Montažne kuće Berić" iz Banjaluke, kažu da je interesovanje za montažne kuće u posljednjih godinu dana poraslo i za 50 odsto.

"U posljednje vrijeme sve više ljudi zove da pita za montažne kuće, a prodaja je porasla za oko 30 odsto. Za kupovinu se uglavnom odlučuje mlađa populacija, kojoj je informatika dozvolila da se informiše i ima bolji uvid u način, kvalitet i uslove gradnje montažnih kuća. Kod nekih starijih ljudi to je još tabu tema, jer oni ovakve kuće smatraju barakama, što je daleko od istine", kazao je Berić.

Dodao je da kuća od 200 kvadratnih metara bude useljiva za 30 dana, a cijena se kreće od 250 do 600 KM po kvadratu.

"Kao glavne prednosti koje privlače kupce ovoj vrsti kuća su brzina gradnje, koja iznosi svega mjesec, zatim energetska efikasnost, te velika ušteda", kaže Berić.

Dodaje da je garancija na konstrukciju 30 godina, a da je rok trajanja montažnih kuća do 100 godina ukoliko nema vlage.

Aleksandar Stojaković, vlasnik banjalučke firme "Montažne kuće Stojaković", takođe je potvrdio porast posla.

"Ove godine je prodaja porasla za oko 30 odsto. Ranije su kupci bili mlađi parovi, ali u posljednje vrijeme javljaju se i stariji ljudi, koji žele da pobjegnu od buke iz centra, pa se odlučuju da kupe montažne kuće u prigradskim naseljima", kazao je Stojaković.

Dodaje da se cijena gotovog stambenog objekta kreće od 550 do 700 KM po kvadratnom metru.

"Dešava se da ljudi prodaju stanove u centru grada da bi kupili montažnu kuću u nekom mirnijem mjestu", kaže Stojaković.

Eldin Čolak, tehnički direktor firme "Promo" iz Donjeg Vakufa, kazao je da su najveći potražioci za montažnim kućama kod njih ljudi iz dijaspore i mladi bračni parovi.

"Rok trajanja ovih kuća je 100 godina, dok je garancija na sve izvedene radove oko dvije godine", kazao je Čolak.

Dodao je da montažna, kao i svaka druga gradnja, ima i svoje nedostatke.

"Prilikom gradnje, finansijska konstrukcija se mora odmah zatvoriti. Također, nema gradnje u nekoliko etapa, kao što je to slučaj kod objekata koji se grade klasičnim građevinskim materijalima", pojašnjava Čolak.

Nevena Popović, arhitekta, istakla je da ukoliko neko odluči da gradi montažnu kuću, prvo bi trebalo da uradi tesiranje prostora.

"Ukoliko je to trusno podneblje, u tom slučaju se ipak preporučuje zidani objekat, a u slučaju da to nije trusno područje, montažne kuće imaju garanciju i do sto godina. Montažne kuće su jeftinija varijanta za razliku od klasičnih zidanih, a sto godina garancije nije mala stvar", kazala je Popovićeva.

Jedan mladi bračni par iz Banjaluke kaže da su stanovi postali preskupi za mnoge građane, tako da su odlučili da kupe plac u predgrađu, te da će se najvjerovatnije odlučiti da grade montažu kuću.

"Glavni adut ovih kuća je što se mnogo brže grade od klasičnih, a jeftinije su", kažu ovi Banjalučani.