Prodaje automobil da bi pomogao oboljelom Arslanu

SARAJEVO - U cijeloj Bosni i Hercegovini traje akcija prikupljanja novčanih sredstava za šestomjesečnog Arslana Kulačića, kojem je pri rođenju dijagnostikovan tumor iz grupe embrionalnih tumora.

Ljekari s klinike Acibadem u Istanbulu ne preporučuju drugu operaciju nego isključivo hemoterapiju koju trenutno ne može primati u BiH, nego u Istanbulu.

Ni ovog puta humanost običnih ljudi nije izostala - na društvenim mrežama organizju se humanitarne akcije i prodaja različitih proizvoda i usluga.

Jedan Facebook post plijeni posebnu pažnju. Mladić je odlučio prodati svoj automobil i sredstva uplatiti za liječenje dječaku Arslanu.

Mario Prokop, mladić s adresom u Njemačkoj, za N1 rekao je:

“Ja želim prodati svoj automobil da bi pomogao malom Arslanu, dječaku koji je rođen sa tumorom na mozgu. Ja bih prodao svoj automobil i uplatio novac za operaciju. Mnogi ljudi su mi svašta slali u inbox kad sam ja to objavio na Facebooku - stvarno je prešlo neku određenu granicu, nisam se tome nadao. Tu ima preko 2-3 hiljade komentara, lajkova, podjela. Dobio sam kojekakve ponude u inbox, ljudi su mi pisali svašta. Ispao sam i loš i dobar. Ljudi, ja ne želim da ne ispadnem svakakav, ja želim učiniti dobro djelo."

Njegovo auto bio je njegov san - a danas, želi pomoći da mali Arslan ispuni svoj.

Kako bi pomogao Arslanu, prodaje automobil ispod cijene

"Ovaj auto što ja prodajem - moj je dječački san. Od malena maštam o ovom automobilu. Kupio sam ga, sredio sam ga - ostvario sam svoj dječački san. Onda naletim na video zapis na Facebook od malog Arslana. Dijete koje je u bolovima, leži u krevetu - video koji je njegova majka objavila. Jednostavno srce me zabolilo. Taj mali Arslan, dijete koje ja ne poznam, će jednog dana imati svoj dječački san. Ja mu želim da mu se ti svi snovi ostvare. Iz tog razloga želim prodati svoj automobil - želim prodati svoj san, jer želim to dijete da usrećim. Da usrećim i njegove roditelje, samo da bude dobro", navodi Prokop.

"Ja sam dao ekstra jeftinu ponudu od 4.000€, taj novac sam samo u motor uložio. Ja želim samo pomoći tom djetetu. Izvrijeđan sam s puno poruka - ti želiš slavu, ti želiš ono.. Ne ja to ne želim. Ja sam ovo objavio zato što imam srce, a to je dijete kojem je potrebna pomoć. Ja imam kod kuće dijete mjesec i po staro, hvala Bogu zdravo. Ovo je žalosno što se dešava", dodaje on.

Razgovor zaključuje riječima "Arslane, uz tebe smo - drži se. Ljudi, pomozimo. Taj dječak će imati jednog dana svoj dječački san, pomozimo da si uspije te snove ostvariti."

Automobil se nalazi u Hrvatskoj

Automobil se nalazi u Hrvatskoj, a Mario poziva sve zainteresovane za donaciju i pomoć da kontaktiraju njegovu majku na društvenim mrežama.

Humanitarna organizacija Pomozi.ba objavila je u petak naveče apel porodice šestomjesečog Arslana Kulačića, pozivajući sve dobre ljude da hitno pomognu ovom divnom dječaku.

Uz poruku da vjeruju u „dobre ljude i da će, uz Božiju i pomoć humanih ljudi dobiti ovu bitku“, porodica je navela:

„Pri samom rođenu Arslanu je dijagnostikovan tumor na mozgu, tačnije tumor iz grupe primitivnih neuroektodermalnih tumora (PNET) odnosno po novoj klasifikaciji WHO iz 2016. Iz grupe embrionalnih tumora. Dana 06.11.2017. godine, sa samo 4 mjeseca, naš Arslan je operisan u UKC Tuzla, ali nažalost, iako je operacija bila uspješna, tumor se nakon izvjesnog vremena vratio i jos uvećao. Budući da je naš Arslan još jako mali, druga operacija nije moguća, a terapija kojom je moguće lijećenje našeg Arslana se može nastaviti u Turskoj, u klinici Acibadem, Istanbul“, navodi se u apelu te dodaje:

„Nakon što su doktori (dr. Memet Ozek I dr.Cengiz) u Turskoj pregledali dokumentaciju našeg Arslana, nikako ne preporučuju operaciju već isključivo hemoterapiju koja trenutno nije izvodiva u Bosni i Hercegovini i koja bi se mogla uraditi jedino u klinici Acibadem, a koja traje približno 18 mjeseci“.

„Cijena samo ove terapije je 133.000 evra, u tu cijenu nisu uključeni dodatni pregledi, krvne analize ili druge intervencije te put našeg Arslana do Turske, jer zbog ozbiljnosti situacije nije moguće putovati komercijalnim nego specijalnim bolničkim avionom za koji je dodatno potrebno izdvojiti 12.000 evra. Molimo Vas da, ko god može, pomogne našem Arslanu da živi ili, ako ne može finansijski pomoći, da podijeli ovaj post da bi ga što više ljudi vidjelo, jer vrijeme igra veliku ulogu u ovoj teskoj situaciji. Arslanu je svaka sekunda bitna“, navodi se u apelu za pomoć.

Malom Arslanu se može pomoći na jedan od ovih načina:

Uplate u BiH:

Sparkasse Bank dd BiH

Sabahudin Kulacic

199-462-60542828-25

Uplate van BiH:

SWIFT CODE: ABSBBA22

Sparkasse Bank DD BiH

Zmaja od Bosne 7 71000-SARAJEVO

BENEFICIARY: BA39 1994 6260 5428 2825

Sabahudin Kulacic

HASE HUSEINOVICA BEGA

1G 72220 NEMILA-Zenica

PAY THROUGH:

SWIFT: GIBAATWG 1.

ERSTE GROUP BANK AG WIEN

Sabahudin (otac) telefon ili viber broj: +387 62 002 136.

