"Prodajem glas, samo ozbiljne ponude, molim"

ZENICA, BANJALUKA - Da je kupoprodaja glasova u BiH za vrijeme izborne godine postala prihvatljiva i da će kao pojava vladati i pred ovogodišnje oktobarske izbore, pokazuje najnoviji primjer jednog Zeničanina, koji je odlučio da putem internet stranice za oglase svoj glas proda onome ko mu da najviše novca.

"Prodajem svoj legitimni glas na predstojećim izborima po principu '(t)ko više plati, njemu/njoj/njima glas'. Ionako su me svi razočarali, a da se konačno uvjerim kako je to kad ti plate za glas, jer svi o tome pišu, a meni nikad niko ni fening ponudio nije. Sad se JA nudim VAMA. Dokaz o glasanju ću uredno dostaviti u vidu digitalne fotografije glasačkog listića. Samo ozbiljne ponude, molim! Ponude primam do dana izborne šutnje", napisao je Zeničanin u svom oglasu.

Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzle i član Strateškog odbora Koalicije za slobodne i poštene izbore "Pod lupom", kaže za "Nezavisne" da je pojava prodavanja glasova počela poslije rata, ali da tad to nije bilo tako masovno, kao što se danas nudi na društvenim mrežama.

"To da se glas nudi za određeni revers, pokazuje da je korupcija ušla u sve pore života, pa i tamo gdje mi kao građani imamo demokratsku moć i pravo da na legitiman način biramo svoje predstavnike. Danas je novac jedina vrijednost, a cijene glasa su od 50 KM pa naviše, i za veće iznose uz garancije da će i članovi porodice glasati, to je dokaz da je sve danas postalo biznis", rekao je Šehić.

On je istakao da je to dokaz moralnog sunovrata u koji smo ušli, te apelovao na građane da ne potcjenjuju sami sebe, jer oni ne vrijede 50-100 ili neki drugi iznos maraka.

"Ne cijenimo sebe na pravi način i zato se političari prema nama ponašaju kao prema brojevima i procentima kada su izbori. Stranke kupuju naklonost birača na raznorazne načine i raznim benefitima. To pokazuje da izbori nisu ni pošteni, ni slobodni", istakao je Šehić.

Dodaje da bi to trebalo predvidjeti krivičnim zakonom kao krivično djelo, jer se bez odgovornosti ništa ne može napraviti.

Tanja Topić, politički analitičar, kaže da je problem što je takav model svima postao normalan i prihvatljiv te da je više onih koji prodaju glasove od onih koji ih kupuju.

"Ljudi se lako prodaju, od dvadesetak KM do velikih obećanja, poput zaposlenja. Ako je to cijena, onda smo društvo na vrlo niskom nivou političke svijesti. Teško je to iskorijeniti, za šta su potrebne decenije. Nisu svi glasovi koje stranka dobije kupljeni, ali u toj masi ogroman je broj glasova koji su obavljeni kupovinom", ističe Topićeva.

Ona kaže da su se kupovina i prodaja glasova pojavljivale i u prethodnim izborima, a pojavljuju se i pred ovogodišnje izbore, te bi nadležne institucije trebalo da idu tragom tog oglasa, da provjere da li se radi o šali ili stvarnoj prodaji i kazne odgovorne.

"Ovo je samo jedna kap koju mi vidimo da javno pred očima svjetlosti i javnosti to neko radi, onu sivu zonu koja je veoma rasprostranjena i ne vidimo, a bojim se da je broj takvih daleko veći", kaže Topićeva.

Ona dodaje da je gori problem od tog kupovina i prodaja mjesta u biračkim odborima.

Ističe da je to postalo sasvim normalno da građani za svoj glas očekuju nešto za uzvrat.

"Problem je u našem stavu i odnosu prema toj pojavi, jer malo ko vidi nešto problematično u tome. To je klasična politička korupcija, što je, naravno, protivzakonito", kaže Topićeva.

Navodi da se prilikom kupovine ne biraju sredstva, nego da se uplaćuje novac i na određenim benzinskim pumpama za točenje benzina, za hranu, brašno...

"Nama treba potpuno resetovanje cjelokupnog društva, jer očigledno da ni sankcionisanje ne djeluje efikasno, što je primjer drastičnih zakonskih kazni predviđenih u saobraćaju. Pitanje je koliko udaranje po džepu može suzbiti pojavu koja je postala normalna u društvu", kaže Topićeva za "Nezavisne".