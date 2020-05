Produženo radno vrijeme Zelene pijace u Bijeljini

BIJELJINA - Na današnjoj sjednici Gradski štab za vanredne situacije grada Bijeljina je, u okviru popuštanja mjera zabrane i nakon brojnih zahtjeva građana i prodavaca, donio naredbu o novom radnom vremenu Zelene pijace, koja u periodu od od 5. do 11. maja radnim danima može raditi od sedam do 16.30, a u dane vikenda od sedam do 14 časova.

Odobreno radno vrijeme Kvantaške pijace u istom periodu je od 5.30 do 13.30.

Radno vrijeme ovih tržnica, kao i ostalih privrednih subjekata, će i dalje biti prilagođavano terminima u kojima je zabranjeno kretanje u Republici Srpskoj, na osnovu naredbi Republičkog štaba za vanredne situacije.

Na ove dvije pijace i dalje ostaje na snazi obaveza pridržavanja mjera opreza, prije svega držanja odstojanja, korišćenja zaštitnih maski i rukavica, odnosno redovne dezinfekcije prostora.