Proglašena epidemija morbila u Brčkom

BRČKO - U Brčko distriktu danas je proglašena epidemija morbila, nakon što je od početka godine do sada registrovano 112 slučajeva ove zarazne bolesti.

Šef vladinog Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Asmir Mujanović rekao je da je, nakon sveobuhvatne analize, donio odluku o proglašenju epidemije.

Ljekar iz Pododjeljenja za javno zdravstvo Brčko distrikta Jasmina Čehić Ljaljić navela je da je 28 oboljelih u dobi do dvije godine, 27 do pet, a 52 do 18 godina, te petoro oboljelih koji su stariji od 18 godina.

Do sada nije bilo smrtnih ishoda, a 24 oboljela su hospitalizovana.

Ljaljićeva je napomenula da je najefikasnija preventivna mjera vakcinacija protiv morbila, te da je obuhvat vakcinacije u 2023. godini iznosio 52 odsto, podsjećajući da se efekat kolektivnog imuniteta postiže sa 95 odsto vakcinisanih, prenosi Srna.

"Od ukupnog broja oboljelih čak 92 pacijenta nisu vakcinisana, četvoro je potpuno vakcinisano, a 16 ih je primilo nepotpune vakcine", precizirala je Ljaljićeva.

Šef Higijensko-epidemiološke službe brčanskog Doma zdravlja epidemiolog Adrijana Grgić saopštila je da je zbog novonastale situacije od danas u Dječijem dispanzeru vakcinacija MMR vakcinama proširena i na drugu smjenu i da raspolažu sa dovoljnim brojem doza ove trovalentne vakcine.

Ona je pozvala sve roditelje koji su propustili vakcinisanje djece ili su nepotpuno vakcinisana, a ukoliko su trenutno zdrava, da ih dovedu na vakcinaciju.

"Prvi simptomi infekcije morbilama su visoka temperatura, curenje iz nosa, crvenilo očiju, osip s unutrašnje strane obraza, a sedmog do osmog dana od simptoma javlja se osip po tijelu koji počinje u predjelu glave, te se širi prema tijelu i traje pet do sedam dana, nakon čega nastupa perutanje kože", podsjetila je Grgićeva.

