Proglašeni pobjednici projekta "Budi neko – posluj eko"

U današnje vrijeme održivost i zaštita okoliša postali su ključni za očuvanje planete, društva i ekonomije, a kompanije, kako one velike tako i male, imaju važnu ulogu u postizanju tih ciljeva. Primjeri dobrih praksi u poslovanju koji se temelje na zaštiti okoliša mogu poslužiti kao inspiracija drugima da slijede isti put.

Partner MKF i MKD već nekoliko godina kroz projekat "Budi neko - posluj eko" pokazuju predanost u promociji ekološke osviještenosti i održivog poslovanja. Kroz ovaj projekt novčano podržavaju lokalne preduzetnike koji nastoje da budu predvodnici pozitivnih promjena, usvajajući inovativne prakse koje ne samo da štite naš okoliš, već i unapređuju njihova poslovanja.

Na konferenciji za medije održanoj u Sarajevu predstavljeni su pobjednici novog ciklusa ovog projekta, te su im, za nastavak rada i unapređenje njihovih eko praksi uručene vrijedne novčane nagrade: u iznosu od 3.000 KM za osvojeno prvo mjesto, te 2.000 KM i 1.000 KM za osvojeno drugo i treće mjesto.

„Poslovati sa osjećajem odgovornosti prema okolišu ne samo da doprinosi zaštiti planete, već može imati i pozitivne ekonomske i društvene učinke koji su sve važniji u današnjem svijetu. Iz tog razloga smo i pokrenuli projekat „Budi neko, posluj eko“ na koji su se mogle prijaviti firme s područja cijele BiH, sa svojim dobrim praksama i opisom načina na koji su uključene u rješavanje ekoloških problema i zaštitu okoliša, bilo da djeluju u smjeru smanjenja otpada, bave se recikliranjem, brinu o zelenim površinama, ili praktikuju ekološki prihvatljivo i održivo poslovanje korištenjem obnovljivih izvora energije i eko sirovine. Interes je bio veliki, a mi smo odabrali one najbolje“, kazala je Edisa Sijerčić, direktorica Partner MKD.

Reciklažom do novih mogućnosti

Prvo mjesto osvojio je Josip Knezović iz Žepča, koji se bavi proizvodnjom peleta od otučaka, odnosno ostataka koji nastaju pri krunjenju kukuruza. Umjesto na otpad oko 150 tona otučaka sada ima ekološki epilog.

„Koliko god ja tona otučaka sakupim i ispeletiram toliko je tona proizvoda sa dodatnom vrijednošću, a sa druge strane sačuvan je ekvivalentan broj drveća koje bi bilo posječeno za izradu tog peleta. Pelet od otučka ima jako dobra svojstva, kalorična moć je oko 18,8 MJ/kg. Od proljeća 2021. do sada sam instalirao cijelu liniju za peletiranje otučaka, te sakupio cca 75 tona, što sa svoga gospodarsva što sa drugih gospodarstava koja su taj otučak do sada uglavnom bacala. Cilj koji sam sebi zadao je iskoristiti što više otučaka, pa možda i svih 100 - 150 tona, koliko u našem kraju godišnje i bude. Jednako tako mi je cilj zaposliti jednog ili dva radnika, kako bih to sve uspjevao preraditi u pelet“, kazao je Josip Knezović, vlasnik OPG „Knezović“.

Drugoplasirana Milena Bojkić iz Lopara svoju firmu za otkup, sakupljanje i tretman sekundarnih sirovina pokrenula je sa suprugom Darkom. Njihova ideja je, osim obezbijediti egzistenciju, probuditi svijest kod građana o značaju recikliranja i zaštite životne sredine.

„Trenutno smo na terenu kao sakupljači i jednim dijelom i otkupljujemo reciklažni materijal, koji skladištimo i vršimo tretman. Robu dalje isporučujemo većim reciklažnim centrima. Na području naše opštine Lopare smo obezbijedili 120 kanti i kontejnera što nas ubraja u jednu od opština sa najvećim brojem kanti za razvrstavanje kućnog otpada, plastike, stakla, papira, kartona, a imamo i 5 velikih kontejnera za razvrstavanje metala. Naš cilj je, kao malo tek osnovano preduzeće, da probudimo što veću svijest građana o razvrstavanju i koliko je to zapravo bitno, te našu djelatnost proširiti i na susjedne opštine“, poručuje Milena Bojlić, vlasnica preduzeća za sakupljanje i tretman sekundarnih sirovina „Brave“.

Treći nagređeni projekat nastao je u Travniku. Selvedina Bašić odlučila je da osnuje brend Baška, koji se bavi proizvodnjom torbi od recikliranih materijala, a najčešće koristi teksas.

„Uložila sam puno vremena i znanja da kreiram jedinstven proizvod na tržištu koji zadovoljava potrebe savremene žene. Naglasak je stavljen na materijal, korišteni teksas. Svaka torba je unikatna i to im daje posebnu vrijednost na tržištu. Provela sam detaljnu analizu tržišta i ustanovila da postoji tržišna niša u kojoj mogu naći svoje mjesto. S obzirom na veliku konkurenciju i veliki broj standardiziranih proizvoda drugih proizvođača, smatram da konkuretnost mogu postići isključivo diferencijacijom i sa proizvodima koji će biti jedinstveni odražavati osobnost svake žene“, ističe Selvedina Bašić, osnivačica je brenda Baška.

Svi nagrađeni dobijeni novac će uložiti kako bi pospješili svoj rad, nabavili opremu koja im nedostaje i nastavili da posluju odgovorno.

