Prognoza: Do kada će jutra biti veoma hladna s mrazom

BANJALUKA - U Republici Srpskoj narednih dana biće promjenljivo oblačno i hladno vrijeme, a mali porast temperature vazduha očekuje se u ponedjeljak, 15. februara, i biće nastavljen i narednog dana, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Sutra ujutro biće veoma hladno i oblačno, sa umjerenim do jakim mrazem u većini krajeva, dok će tokom dana i dalje biti oblačno i hladno sa temperaturom vazduha ispod nula stepeni Celzijusovih, a poslije podne se na sjeveru očekuje postepeno raslojavanje oblačnosti.

Minimalna jutarnja temperatura vazduha biće od minus devet do minus četiri, na planinama od minus 13, na jugu od minus dva, a najviša dnevna od minus osam do minus dva, na jugu do šest, na planinama od minus 10 stepeni Celzijusovih.

U nedjelju, 14. februara, jutro će biti veoma hladno sa umjerenim do jakim mrazom, tokom dana oblačno i hladno sa temperaturom vazduha ispod nula stepeni Celzijusovih u većini krajeva, a od sjeverozapada ka istoku mjestimično će biti provijavanja susnježice ili snijega.

Minimalna jutarnja temperatura vazduha biće od minus 10 do minus pet, na planinama od minus 15, na jugu od minus tri, a najviša dnevna od minus pet do nula, na sjeveru i jugu lokalno i stepen-dva viša, a na planinama od minus 10 stepeni Celzijusovih.

U ponedjeljak, 15. februara, jutro će biti veoma hladno sa umjerenim do jakim mrazem, na sjeveru i jugu pretežno vedro, a u centralnom pojasu oblačno sa provijavanjem snijega, dok će tokom dana biti suvo, promjenljivo oblačno i hladno, uz mali porast temperature vazduha.

Minimalna jutarnja temperatura vazduha biće od minus devet do minus četiri, na planinama od minus 15, na jugu od minus tri, a najviša dnevna od minus pet do nula, na sjeveru lokalno i do tri, na jugu do šest, a na planinama od minus osam stepeni Celzijusovih.

U utorak, 16. februara, jutro će biti veoma hladno sa umjerenim do jakim mrazem, uz promjenljivu oblačnost, na zapadu i istoku i pretežnu, a tokom dana suvo, promjenljivo oblačno i hladno, uz dalji porast temperature, pa će ledeni dan biti uglavnom u višim predjelima, a poslijepodne će biti sve manje oblaka i sve više sunčanog vremena.

Minimalna jutarnja temperatura vazduha biće od minus devet do minus četiri, na planinama od minus 15, a najviša dnevna od minus tri do dva, na sjeveru lokalno i do pet, na jugu do osam, a na planinama od minus šest stepeni Celzijusovih.