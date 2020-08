Prognoza do kraja sedmice: Kada nam stiže kiša?

BANJALUKA / SARAJEVO - Jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. U sjvernijim dijelovima po kotlinama i uz riječne tokove ima dosta magle.

Temperature vazduha izmjerene u 8 sati: Bjelašnica 12 stepeni Celzijusa; Bugojno, Ivan Sedlo i Zvornik 16; Livno i Sarajevo 17; Bihać, Drvar i Jajce 18; Sanski Most i Tuzla 19; Banjaluka i Grude 20; Široki Brijeg 21; Trebinje 22; Neum 23; Gradačac i Mostar 24°C. Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 945Pa, za 1hPa je veći od normalnog i ne mijenja se.

Bioprognoza: Tokom jutra će biti neznatno ugodnije, a sa odmicanjem dana opšta slika će se pokvariti. Uz visoke temperature vazduha i vrućinu, kao i nedostatak svježine u noći, hronični bolesnici trebaju maksimalno redukovati kretanje i fizičke aktivnosti. Isto vrijedi i za ostale rizične grupe stanovništva, starije osobe, djecu, meteoropate.

Danas prije podne pretežno sunčano vrijeme. Razvoj oblačnost u drugoj polovini dana će usloviti poneki lokalni pljusak sa grmljavinom u poslijepodnevnim satima. Vjetar slab, na sjeveru sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 28 i 33°C, na jugu zemlje do 36°C. U Sarajevu prije podne sunčano. Umjereno povećanje oblačnosti u drugoj polovini dana. Najviša dnevna temperatura oko 30°C.

U srijedu u Bosni i Hercegovini nestabilno vrijeme. U jutarnjim satima na sjeveru po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle. Od sredine dana prema večernjim satima širom zemlje se očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura vazduha većinom između 14 i 19°C, na jugu zemlje do 24°C. Najviša dnevna temperatura većinom između 26 i 30°C, na jugu zemlje do 35°C.

U četvrtak na sjeveru umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama će biti magle. U Hercegovini sunčano prije podne. Umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. U poslijepodnevnim satima širom zemlje se očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između 14 i 18°C, na jugu zemlje do 22°C. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 26 i 31°C, na jugu zemlje do 34°C.

U petak u sjevernim dijelovima sunčanije prije podne. U jutarnjim satima po kotlinama će biti magle i niske naoblake. Na jugu će preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti u drugoj polovini dana širom sjevernijih dijelovima su izgledni lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Na sjeveru će biti i obilnijih pljuskova. Vjetar slab zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između 15 i 19°C, na jugu zemlje do 24°C. Najviša dnevna temperatura većinom između 26 i 31°C, na jugu zemlje do 34°C, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.