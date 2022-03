Prognoza vremena, stiže proljeće, ali minus još ne odlazi

Danas će u BiH prevladavati sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 8 do 13, na jugu do 18 stepeni Celzijusa.

Iako proljeće kalendarski stiže u nedjelju, 20. marta. u 16.33, prema prognozi, i narednih dana nas očekuju jutarnji minusi.

Prema prognozi Federalnog Hidrometeorološkog zavoda, u nedjelju, 20. marta, očekuje se sunčano vrijeme uz slab vjetar, poslije podne umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od -5 do 0, na jugu do 4, a dnevna od 6 do 12, na jugu do 17 stepeni.

Za ponedjeljak se takođe prognozira sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne poslije podne umjerena do pojačana bura. Jutarnja temperatura od -6 do 0, na jugu do 3, a dnevna od 6 do 12, na jugu do 17 stepeni.

Sunčano vrijeme se očekuje i u utorak. Jutarnja temperatura od -4 do 2, na jugu do 5, a dnevna od 9 do 14, na jugu do 18 stepeni.

U srijedu takođe sunčano, lokalno uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od -3 do 3, na jugu do 7, a dnevna od 11 do 17, na jugu do 19 stepeni.