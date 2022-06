Prognoza vremena, temperature i do 40 stepeni

Prema raspoloživim sinoptičkim podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u narednoj sedmici očekuju se još veće temperature vazduha u odnosu na proteklu. Maksimalne temperature mogle bi dosezati i do 40 stepeni, a pojava tropskih noći nije isključena i u centralnim područjima Bosne.

Sutra se, prema prognozi, očekuje sunčano i vruće. Duvaće slab sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a očekivana jutarnja temperatura kretaće se od 18 do 24, na jugu do 26, a dnevna od 32 do 38 stepeni Celzijusa.

U utorak, 28. juna, biće sunčano uz umjeren porast naoblačenja poslije podne. U drugom dijelu dana, prema prognozi, mogući su lokalno slabi pljuskovi ponegdje u Bosni. Očekivana jutarnja temperatura kretaće se od 18 do 24, na jugu do 27, a dnevna od 34 do 40 stepeni.

Za srijedu se prognozira sunčano uz umjeren porast naoblake tokom dana, dok su u večernjim satima mogući lokalni pljuskovi na sjeveroistoku Bosne. Jutarnja temperatura, prema prognozi Zavaoda, biće od 18 do 24, na jugu do 27, a dnevna od 34 do 40 stepeni.

U četvrtak bi, takođe, trebalo da bude sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Očekivana jutarnja temperatura kretaće se od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 32 do 38 stepeni.