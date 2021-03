Prognoza vremena za BiH, početkom aprila temperature u padu

Od 2. do 13. aprila temperature će biti u blagom padu, jutarnje i dalje pozitivne širom zemlje, u Bosni od 2 do 7, u Hercegovini od 5 do 10°C. Dnevni temperaturni maksimum u Bosni između 10 i 15, u Hercegovini od 14 do 19 °C, prognoza je Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Do kraja sedmice jutra u Bosni će biti svježa sa temperaturama od 3 do 8, u Hercegovini od 5 do 9, najviša dnevna temperatura između 14 i 19 stepeni, na jugu do 22°C.

U četvrtak, 1. aprila u Bosni i Hercegovini će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab promjenljivog smjera. Najniža jutarnja temperatura vazduha većinom između 3 i 7°C, na jugu zemlje do 11°C. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 17 i 23°C.

Za petak, 2. aprila, u Bosni i Hercegovini se prognozira sunčanije prije podne. U drugoj polovini dana pretežno oblačno kada su izgledni slabiji lokalni pljuskovi. Bez padavina na jugu zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura vazduha većinom između 5 i 11°C. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 16 i 21°C.

U subotu, 3. aprila, u Bosni i Hercegovini će, prema prognozi Zavoda, biti pretežno oblačno sa slabom kišom ili pljuskom. U višim područjima slab snijeg. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura vazduha većinom između 4 i 8°C, na jugu zemlje do 12°C. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 7 i 13°C, na jugu zemlje do 16°C.