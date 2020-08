Prognoza vremena za BiH za naredna četiri dana

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Nešto manje oblačnosti očekuje se na jugu. Tokom dana, povremeno sa slabom kišom ili lokalnim pljusakovima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25, na jugu zemlje do 29 stepeni, saopšteno je iz iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

U BiH u petak, 7. avgusta, biće pretežno oblačno vrijeme. Prijepodne lokalno može padati slaba kiša u Bosni. U poslijepodnevnim i večernjim satima se očekuju pljuskovi. Vjetar slab do umjerene jačine sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura vazduha većinom između 13 i 17, na jugu zemlje do 21, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 23 i 28, na jugu zemlje do 32 stepena.

U subotu, 8. avgusta, u Bosni će biti pretežno oblačno vrijeme s lokalnim pljuskovima. U Hercegovini većinom umjereno oblačno, prolazno može biti i pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura vazduha većinom između 12 i 17, na jugu zemlje do 21, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 24 i 29, na jugu zemlje do 32 stepena.

U nedjelju, 9. avgusta, u Bosni će biti pretežno oblačno vrijeme. U drugoj polovini dana s lokalnim pljuskovima. U Hercegovini umjereno oblačno. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura većinom između 13 i 17, na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna većinom između 25 i 30, na jugu zemlje do 33 stepena.

Količine padavina registrirane u protekla 24 sata (mm): Ivan-sedlo 67; Zvornik 32; Banjaluka 22; Bosanski Novi 21; Sanski Most 18; Bihać, Prijedor 14; Sokolac 9; Foča, Mostar, Višegrad 7; Doboj 6; Han Pijesak, Nevesinje, Rudo 5; Srebrenica 4; Bugojno, Gacko, Mrkonjić Grad, Sarajevo-Bjelave, Tuzla 3; Bijeljina, Bjelašnica, Gradačac, Jajce 2; Trebinje 1.