Prognoza vremena za Božić

Republiku Srpsku narednih dana očekuje promjenljivo vrijeme s kišom, na planinama sa susnježicom i snijegom, dok će za Božić biti uglavnom suvo i povremeno sa sunčanim periodima, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Sutra ujutru biće oblačno uz slab mraz, tokom dana sa kišom, obilnijom na jugu, a na planinama mjestimično sa susnježicom i snijegom.

Kasno uveče će doći do prestanka padavina i djelimičnog raslojavanje oblaka, vjetar će biti slab do umjeren južnih smjerova, pojačan na jugu i planinama.

Jutarnja temperatura vazduha biće od minus jedan do pet stepeni, na planinama od minus tri, a najviša dnevna od dva do sedam, na sjeveru i sjeveroistoku do devet stepeni Celzijusovih.

Za Božić, 7. januara, jutro će biti malo do umjereno oblačno i hladnije sa mrazom u nižim krajevima, dok će u centralnim krajevima biti uglavnom vedro, lokalno sa maglom po kotlinama.

Tokom dana biće promjenljivo do pretežno oblačno i uglavnom suvo, povremeno sa sunčanim intervalima.

Uveče i tokom noći kiša će padati prvo u južnim zatim i u centralnim krajevima Republike Srpske.

Jutarnja temperatura vazduha biće od minus tri do tri stepena, na planinama od minus sedam, a najviša dnevna od jedan do šest, na sjeveru i jugu do osam stepeni Celzijusovih.

U petak, 8. januara, ujutro će biti oblačno s kišom i susnježicom, na planinama sa snijegom, dok će tokom dana doći do postepenog smanjenja padavina od zapada ka istoku, a uveče do provijavanje snijega, uglavnom na sjeveru i na planinama.

Jutarnja temperatura vazduha biće od minus dva do tri, na planinama od minus četiri, a najviša dnevna od jedan do šest stepeni Celzijusovih.

U subotu, 9. januara, ujutro će biti oblačno, na istoku ponegdje sa susnježicom, a tokom dana oblačno u centralnim i istočnim krajevima sa snijegom, na jugu sa kišom.

Uveče i tokom noći u većini predjela biće snijega i kiše koja se ledi pri tlu.

Jutarnja temperatura vazduha biće od minus tri do dva stepena, na planinama od minus pet, a najviša dnevna od nula do pet stepeni Celzijusovih.