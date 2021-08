Prognoza vremena za naredna tri dana

Prema podacima Hidrometeorološkog zavoda FBiH, u ponedjeljak, 30. avgusta, jutro u Bosni biće umjereno do pretežno oblačno sa maglom po kotlinama. U ostatku dana očekuje se postepeno razvedravanje. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od osam do 14, na jugu do 18, a dnevna od 19 do 24, na jugu do 28 stepeni Celzijusovih.

Za utorak, 31. avgusta, očekuje se da će jutro u zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne biti pretežno oblačno, a u ostatku zemlje sunčano. Tokom dana porast naoblake u Bosni. Poslije podne kiša i lokalni pljuskovi se očekuju u centralnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu do 18, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni Celzijusovih.

Prema prognozi, u srijedu, prvog dana septembra, očekuje se pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima u većem dijelu Bosne. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu do 19, a dnevna od 18 do 23, na jugu do 28 stepeni Celzijusovih.