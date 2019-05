Prognoza vremena za narednu sedmicu

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra se očekuje oblačno vrijeme sa padavinama koje će prema večeri slabiti, a tokom noći i prestati.

Ujutro će padati kiša, dok se snijeg očekuje u brdsko-planiskim predjelima iznad 700 metara nadmorske visine, uglavnom u centralnim i istočnim krajevima, a u niskoj Hercegovini mogući su i pljuskovi.

Tokom dana i popodne padavine će oslabiti, u Hercegovini i prestati, a tokom noći i u većini ostalih krajeva, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha od jedan do pet, u planinama oko minus jedan, na jugu do osam, a najviša dnevna od četiri do 10, na jugu i sjeveru do 14, u planinama oko jedan stepen Celzijusov. Duvaće slab do umjeren vjetar, sjevernih smjerova.

Meteorolozi su za utorak, 7. maja, najavili pretežno sunčano i toplije vrijeme nego prethodnih dana. Najviša dnevna temperatura od 10 do 16, u planinama oko šest, a na jugu do 18 stepeni Celzijusovih.

U srijedu, 8. maja, preovladavaće promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima i toplije, a najviša dnevna temperatura biće od 15 do 20, u planinama do 12 stepeni Celzijusovih.

Slaba kiša očekuje se u četvrtak, 9. maja, ujutro na krajnjem sjeverozapadu, dok će padavina mjestimično biti i tokom dana. Pljuskovi i grmljavina mogući su na sjeverozapadu i u Hercegovini. Najviša dnevna temperatura od 10 do 18, u planinama do sedam stepeni Celzijusovih.