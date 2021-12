Prognoza vremena za narednu sedmicu

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas se očekuje prestanak padavina i smanjenje oblačnosti, uz sunčane periode.

Poslije podne na sjeveru i sjeverozapadu doći će do razvedravanja, uz sunčane periode, povremeno će biti vjetrovito, dok će na istoku i centralnim krajevima doći do prestanka padavina, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće umjeren do jak vjetar, sjeverni i sjeverozapadni, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša dnevna biće od nula do četiri, na jugu do sedam, te na planinama do minus dva stepena Celzijusova.

Prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda FBiH, u ponedjeljak, 13. decembra, u Bosni se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini pretežno sunčano. Povremeno slab snijeg moguć je u istočnim područjima Bosne, a na krajnjem sjeverozapadu Bosne slaba kiša ili susnježica. Jutarnja temperatura od -6 do 0, na jugu do 3, a dnevna od 0 do 4, na jugu do 9 stepeni.

Za utorak se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od -4 do 2, na jugu do 5, a dnevna od 0 do 5, na jugu od 6 do 10 stepeni.

U srijedu se očekuje pretežno sunčano jutro. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove magla i niska oblačnost. Tokom dana porast oblačnosti, što u nizinama Bosne može usloviti kišu, a u višim područjima susnježicu i snijeg. Jutarnja temperatura od -7 do -1, na planinama do -13, na jugu do 4, a dnevna od 0 do 5, na jugu od 6 do 10 stepeni.