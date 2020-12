Prognoza vremena za nedjelju, evo kad prestaju padavine

Kiša, snijeg i susnježica i sutra se očekuju ali će krajem dana u većini krajeva doći do njihovog prestanka.

Ujutru će i dalje biti oblačno uz slabe padavine, na planinama i u višim krajevima uz provijavanje susnježice i snijega. Susnježica će u višim krajevima na jugu i istoku preći u kratkotrajnu ledenu kišu, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Do kraja dana će doći do postepenog smanjenja intenziteta padavina, a potom i do njihovog prestanka u većini predjela.

Na jugu će padati slaba kiša, a ponegdje slaba rosulja.

Duvaće slab do umjeren sjeverni vjetar, na jugu slaba bura.

Jutarnja temperatura vazduha od minus četiri do jedan, u planinama oko minus pet, a najviša dnevna od minus jedan do tri, na jugu do sedam, na planinama od minus tri stepena Celzijusova.