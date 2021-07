Prognoza vremena za srijedu

SARAJEVO - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuje sunčano vrijeme uz malu oblačnost i temperaturu vazduha do 31 stepen Celzijusov.

Jutro će biti pretežno vedro, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće vjetar umjerene jačine, sjevernog smjera, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha biće od 14 do 19, na jugu do 21, a najviša dnevna od 23 do 28, na jugu do 31 stepen Celzijusov.

Temperatura vazduha izmjerena u 14 časova: Bjelašnica 10, Čemerno 17, Kalinovik i Han Pijesak 19, Sokolac 20, Sarajevo i Gacko 21, Mrakovica 22, Drinić, Mrkonjić Grad, Nevesinje i Srebrenica 23, Zvornik, Višegrad i Rudo 24, Ribnik 25, Šipovo 26, Banjaluka, Bijeljina, Prijedor i Novi Grad 27, Doboj i Srbac 28, Trebinje 29, Bileća 30 i Mostar 32 stepena Celzijusova.