Prognoza vremena za vikend i početak naredne sedmice

Prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda FBiH, sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima kiša u većini područja. U ostatku dana i tokom noći padavine uglavnom u Hercegovini, istočnim, jugoistočnim i djelimično centralnim područjima Bosne. Temperature vazduha u Bosni između 6 i 12, a u Hercegovini između 13 i 18 stepeni.

U nedjelju se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz djelimično razvedravanje tokom dana. Jutarnja temperatura od 5 do 11, na jugu do 15, a dnevna od 12 do 18, na jugu do 22 stepena.

Prvi dan naredne sedmice, 8. novembra, prema prognozi jutro će biti umjereno do pretežno oblačno uz postepeno naoblačenje. Poslije podne ili u večernjim satima u većem dijelu Bosne se očekuje kiša, a u višim poručjima susnježica i snijeg. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 8 do 14, na jugu do 20 stepeni.

Za utorak se očekuje pretežno oblačno vrijeme s kišom, a u višim poručjima sa susnježicom i snijegom. Do večeri postupan prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu do 11, a dnevna od 4 do 9, na jugu do 15 stepeni.