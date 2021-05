Prognoza vremena za vikend

U BiH se prvog dana vikenda, 22. maja, očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 8 do 16, a dnevna od 19 do 25 stepeni Celzijusa, prognoza je Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Za nedjelju, 23. maja, prognoza je umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura od 11 do 17, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 26 stepeni.

Prvog dana naredne sedmice, 24. maja, očekuje se pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Bosne se očekuje kiša ili lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 18, a dnevna od 22 do 29 stepeni.

U utorak, 25. maja, kako je prognozirano, biće umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 24 do 30 stepeni Celzijusa.