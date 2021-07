Prognoza za BiH: Pljuskovi i grmljavina, moguće nepogode

SARAJEVO - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) sutra se očekuje nestabilno vrijeme, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno može biti nepogoda uz obilnije padavine.

Poslije podne i uveče padavine slabe i prestaju, prvo na zapadu i jugu, dok će ih na istoku i sjeveroistoku biti dijelom tokom noći, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Minimalna temperatura vazduha iznosiće od 13 do 19, na planinama od 10, a najviša dnevna od 19 do 26, na jugu do 30, na planinama od 16 stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab do umjeren vjetar sjevernog smjera, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena danas u 14.00 časova: Bjelašnica 10, Han Pijesak 18, Mrkonjić Grad 19, Sokolac 20, Banjaluka 21, Gacko, Sanski Most i Tuzla 22, Zvornik, Novi Grad, Prijedor, Sarajevo, Bihać i Gradačac 23, Višegrad, Doboj, Srbac, Foča, Bugojno i Zenica 24, Bijeljina 25, Bileća 26, Trebinje 29, Mostar 30 i Neum 31 stepen Celzijusov.