Prognoza za naredne dvije sedmice: Poznato kada nam se "vraća" sunce

SARAJEVO - U toku ove sedmice neće biti većih promjena vremena u Bosni i Hercegovini.

Preovladavaće umjereno do pretežno oblačno, a u sjevernim i centralnim područjima očekuje se u popodnevnim satima slaba kiša ili lokalni pljusak.

Više sunčanih sati moguće je u Hercegovini, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Jutra će biti svježija u odnosu na predhodnu nedjelju, a temperature će se kretati od 8°C do 13°C u sjevernim dijelovima, dok će u južnim dostizati do 18°C. Maksimalne dnevne temperature kretaće se između 19°C i 25°C na jugu do 29°C.

U periodu od 16. do 23. septembra očekuje se stabilnije i toplije vrijeme uz više sunca. U centralnim i sjevernim područjima očekuje se nešto više oblaka u donosu na krajniji jug.

Jutarnje temperature će se na sjeveru kretati od 12 do 17 stepeni Celzijusa, dok se na jugu očekuje do 20 stepeni.

Temperature tokom dana na sjeveru će biti od 23 do 28 stepeni, a na jugu do 31 stepen Celzijusa.