Prognoza za naredne sedmice: Kada nam stiže stabilnije vrijeme?

SARAJEVO - Nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima zadržaće se do 26. septembra.

U periodu od 27. septembra do 2. oktobra prognozira se stabilniji period bez padavina.

Promjenljivo, uz veće količine padavina, očekuje se od 2. do 4. oktobra, nakon čega će uslijediti stabilizacija vremenskih prilika do kraja prognoziranog perioda 8. oktobra.

U periodu do 30. septembra jutarnje temperature kretaće se od 8 do 13, na jugu do 17 stepeni, a dnevne od 18 do 23, u Hercegovini do 26 stepeni Celzijusa.

Niže temperature očekuju se početkom narednog mjeseca (od 1. do 8. oktobra) sa minimalnim vrijednostima od 2 do 7, na jugu do 13, maksimalne temperature kretaće se od 12 do 17, a u Hercegovini do 23 stepena Celzijusa, oprenosi "N1".