Prognoza za narednu sedmicu

SARAJEVO - Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab, istočnog i sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini vjetar jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha uglavnom između 27 i 32°C.

U ponedjeljak, 19. avgusta - u Bosni i Hercegovini sunčano. Vjetar slab, istočnog i sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini vjetar jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između 11 i 17°C, na jugu zemlje do 21°C. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 29 i 35°C.

Tokom utorak pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab, istočnog i sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini vjetar jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između 12 i 17°C, na jugu zemlje do 22°C. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 30 i 35°C.

U srijedu u Bosni i Hercegovini većinom će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Od poslijepodnevnih sati prema kraju dana lokalni pljuskovi i grmljavina se prognoziraju na području Krajine i centralnim i sjevernim dijelovima. Tokom noći na četvrtak postepeno naoblačenje sa zapada. Vjetar slab, sjevernog i sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini vjetar jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između 13 i 18°C, na jugu zemlje do 23°C. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 29 i 34°C, na jugu zemlje do 36°C.

Za četvrtak se prognozira pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. U Hercegovini sunčano uz umjerenu naoblaku. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između 12 i 16°C, na jugu zemlje i do 23°C. Najviša dnevna temperatura između 21 i 26°C, a u Hercegovini između 29 i 34°C, navodi se u prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda.