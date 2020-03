Prohodnost zadovoljavajuća, putovati samo u neophodnim situacijama

BANJALUKA - Prohodnost putnih pravaca u Republici Srpskoj i Federaciji BiH jutros je zadovoljavajuća, na dionicama kojima se kreće vangabaritni prevoz savjetuje se oprez, a vozačima se preporučuje da putuju samo u neophodnim situacijama i da se pridržavaju mjera zaštite od virusa korona, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Na području FBiH na snazi je zabrana kretanja osobama mlađim od 18 i starijim od 65 godina.

Zbog radova na rasvjeti u tunelu Balkana na putu Mrkonjić Grad-Jajce danas će od do 15.00 časova vozila prolaziti naizmjenično, a saobraćaj će biti regulisan svjetlosnom signalizacijom.

Vangabaritni prevoz kretaće se na relaciji Luke-Vlasenica-Han Pijesak-Sokolac-Rogatica-Prača-Ustikolina-Foča do 25. marta, na relaciji Podvrsnik-Trebinje-granični prelaz Klobuk do 23. marta, na relaciji Stanić Rijeka-Karuše-Podvrsnik-Trebinje do 27. marta, te na relaciji Mel Stanić Rijeka-Derventa-Kozarska Dubica.

Iz AMS-a mole vozače na ovim dionicama da budu oprezniji i da poštuju uputstva lica iz pratnje.

Izmjene u odvijanju saobraćaja aktuelne su na putnim pravcima na kojima se izvode radovi, a protok vozila reguliše saobraćajna signalizacija.

Počeli su radovi na izgradnji isključne trake u Zalužanima, na dionici magistralnog puta Klašnice dva-Šargovac, u desnoj kolovoznoj traci iz pravca Banjaluke, zbog čega će biti izmjenjen režim u odvijanju saobraćaja.

Na području Prnjavora u toku je gradnja kružnog toka na raskrsnici magistralnog puta Gornja Vijaka jedan-Derventa i na regionalnom putu Gornja Vijaka jedan-Gornja Vijaka dva, a radovi su u toku i na magistralnim putevima Čatrnja-Gradiška, Banjaluka-Srpske Toplice i Drinjača-Milići-Vlasenica, te regionalnim putnim pravcima Lamovita-Stari Majdan, Kotor Varoš-Kneževo, u mjestu Živinice.

Radovi se izvode i na regionalnom putu Crna Rijeka-Bjelajce, gdje je svaki dan osim nedjelje na snazi obustava saobraćaja od 9.00 do 15.00 časova. Saobraćaj se za vrijeme obustave preusmjerava na putne pravce Kola-Stričići-Čađavica-Mrkonjić Grad i Crna Rijeka-Jajce-Mrkonjić Grad.

Usporen je saobraćaj na dijelu regionalnog puta Ugljevik-Glavičice u rejonu Starog Ugljevika, na regionalnom putu Priboj-Lopare, Johovac-Rudanka, kao i od Modriče, preko Šešlija, prema Doboju i granici sa FBiH, te na magistralnom putu Krupac-Bogatići u opštinama Istočna Ilidža i Trnovo.

Izmjene u odvijanju saobraćaja aktuelne su i u FBiH na magistralnom putu Zenica-Nemila, kroz tunel Vranduk, kao i na putnim pravcima Jajce-Crna Rijeka, Gornji Vakuf/Uskoplje-Prozor, Grude-LJubuški i Jablanica-Mostar u mjestu Potoci.