Proljeće u decembru, tek krajem mjeseca pad temperatura

BANJALUKA - Natprosječno visoke temperature bilježe se u Republici Srpskoj i FBiH proteklih dana, zbog čega meteorolozi kažu kako imamo proljetni decembar. Od danas pa sve do početka naredne godine očekuje nas tek nekoliko dana padavina.

Prema srednjoročnoj prognozi od četvrtka, 19. decembra, izgledno je pogoršanje vremena i padavine u vidu kiše koja će se zadržati do 23. decembra.

Nakon toga do kraja mjeseca ponovo slijedi stabilniji period bez padavina.

U periodu do 27. decembra očekuju se jutarnje temperature od 4 do 9 stepeni, a u Hercegovini od 9 do 13 stepeni.

Dnevne temperature kretaće se od 11 do 16 stepeni Celzijusa.

Prema prognozi meteorologa, danas i sutra očekuje se pretežno sunčano vrijeme sa temperaturama do 18 stepeni.

Ljekari upozoravaju da ovako visoke temperature pogoduju širenju virusa i pojavi hroničnog umora.

Najugroženiji su hronični srčani bolesnici, zatim bolesnici sa hroničnim respiratornim oboljenjima, npr. sa astmom, zatim sa reumatskim oboljenjima ili psihičkim poremećajima, naročito bolesnici sa psihozama.

Na promjene vremena mogu da reaguju i zdravi ljudi i to su uglavnom promjene raspoloženja, pad koncentracije, blagi umor.

