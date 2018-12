Promjena vremena, stiže snijeg

BANJALUKA, SARAJEVO - U četvrtak u jutarnjim satima u Hercegovini, Krajini i zapadnim područjima Bosne biće pretežno oblačno vrijeme.

U ostatku BiH sunčano, uz postepeno naoblačenje tokom dana. U večernim satima ili u noći sa četvrtka na petak u većem dijelu Bosne se očekuje snijeg, a u Hercegovini kiša.

Vjetar u Bosni slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini slaba bura. Jutarnje temperature od -7 do 0, na planinama do - 12, na jugu od 0 do 5, a dnevne od 0 do 5, na jugu od 4 do 9 °C.

U petak se prognozira oblačno vrijeme sa snijegom u Bosni i kišom u Hercegovini. Očekivana visina novog snježnog pokrivača od 2 do 10, na sjeverozapadu Bosne od 10 do 20 cm. Jutarnje temperature od -6 do 0, na jugu od 1 do 5, a dnevne od -3 do 3, na jugu od 4 do 9 °C.

U subotu će preovladavati oblačno vrijeme sa snijegom u većem dijelu Bosne i kišom u Hercegovini. Očekivana visina novog snježnog pokrivača, u većem dijelu Bosne, od 5 do 15, u centralnim i istočnim područjima lokalno od 25 do 30 cm. Jutarnje temperature od -6 do 0, na jugu od 4 do 9, a dnevne od -5 do 1, na jugu od 5 do 10 °C.

U nedjelju u jutro će biti pretežno oblačno, na istoku i jugoistoku Bosne sa snijegom, a u Hercegovini sa kišom. U ostatku dana bez padavina i postepeno razvedravanje. Jutarnje temperature od -7 do -1, na jugu od 3 do 7, a dnevne od -3 do 1, na jugu od 6 do 11 °C.