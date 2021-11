Promjena vremena stiže u BiH

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra ujutro se očekuje pretežno oblačno vrijeme, na jugu mjestimično sa kišom, koja će tokom dana povremeno padati i u ostalim krajevima.

Na jugu će biti povremeno kraćih pljuskova uz uslove za pojavu grmljavine, a tokom noći će slaba kiša padati mestimično.

Uz pad temperature uveče na visokim planinama moguć je slab snijeg, saopštio je Hidrometeorološki zavod Republike Srpske.

Jutarnja temperatura od dva do osam, na jugu do 12, a dnevna od sedam do 12, na jugu do 16 stepeni Celzijusovih, saopštio je Federalni hidrometeorološki zavod.

Vjetar slab, uglavnom sjeverni i sjeverozapadni.

Temperatura u 13.00 časova: Bjelašnica četiri, Višegrad, Rudo, Zenica pet, Foča, Bugojno šest, Prijedor, Sarajevo, Srebrenica osam, Srbac devet, Čemerno 10, Ivan-sedlo, Sokolac 11, Doboj, Sanski Most 12, Šipovo, Mrkonjić Grad, Han Pijesak, Bijeljina, Kalinovik, Gacko, Gradačac 13, Banjaluka 14, Bileća, Mrakovica, Livno 15, Mostar 17, Grude, Trebinje 18, te Bihać, Ribnik i Neum 19 stepeni Celzijusovih.

U utorak, 23. novembra, jutro umjereno do pretežno oblačno i svježije, u sjevernoj polovini zemlje mjestimično sa slabom kišom koja do podneva uglavnom prestaje. Tokom dana postepeno smanjenje oblačnosti, na jugu i sjeveroistoku sa sunčanim periodima, a tokom noći će se skoro potpuno razvedriti. Jutarnja temperatura od dva do šest, na jugu do 10, a na planinama od nula stepeni. Najviša dnevna od četiri do devet, na jugu do 14, na planinama od dva stepena Celzijusova.

U srijedu, 24. novembra, ujutro hladnije, pretežno oblačno i suvo u centralnim krajevima, dok će većinom biti vedro na krajnjem sjeveru i jugu. Tokom dana smanjenje oblačnosti, na jugu i sjeveru sa sunčanim periodima. Jutarnja temperatura od nula do četiri, na jugu do sedam, na planinama od minus tri stepena. Najviša dnevna od pet do devet, na jugu do 13 stepeni Celzijusovih.

U četvrtak, 25. novembra, jutro umjereno oblačno na jugu i jugozapadu, u ostalim krajevima uglavnom vedro i hladnije uz pojavu magle po kotlinama. Tokom dana postepeno povećanje oblačnosti sa jugozapada ka ostalim krajevima, sa više sunčanih perioda na istoku. Uveče na jugu sa slabom kišom. Jutarnja temperatura od dva do pet, na jugu do osam, na planinama od minus dva stepena. Najviša dnevna od šest do 11, na jugu i istoku do 13 stepeni Celzijusovih.