Promjena vremena za vikend

Krajem sedmice i u dane vikenda očekuje se promjena vremenskih prilika, uz slabe padavine i niže temperature vazduha, prognoza je Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Do petka, 5. marta, prognozira se sunčano vrijeme uz natprosječno visoke dnevne temperature vazduha.

U četvrtak će u BiH biti sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura vazduha većinom između -5 i 0°C, na jugu zemlje do 7°C. Najviša dnevna temperatura između 14 i 20°C.

U petak će doći do postepenog naoblačenja prije podne. U drugoj polovini dana pretežno oblačno vrijeme. Padavine se očekuju od večernjih sati i tokom noći na subotu. Padavine uglavnom na sjeveru zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. U večernjim satima vjetar će promijeniti smjer na sjever. Najniža jutarnja temperatura vazduha većinom između -4 i 1°C, na jugu zemlje do 7°C. Najviša dnevna temperatura između 11 i 17°C.

U subotu, 6. marta, pretežno oblačno veći dio dana. Prije podne na sjeveru se očekuje susnježica ili snijeg, u nizinama može padati i kiša. U Hercegovini uglavnom lokalno može pasti malo kiše. Nešto više padavina na sjeveru Hercegovine. Razvedravanje je najavljeno u večernjim satima. Vjetar umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura vazduha većinom između -2 i 2°C, na jugu zemlje do 8°C. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 2 i 6°C, na jugu zemlje do 12°C.

Ponovna stabilizacija izgledna je od 8. do 11. marta, kada se očekuje više sunca i suvo vrijeme, ali uz niske temperature vazduha. Novo pogoršanje vremenskih prilika očekuje se od 12. marta, a zadržaće se do kraja prognoznog perioda 17. marta, prognoza je Zavoda.