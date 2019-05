U BiH ove srijede u prijepodnevnim časovima biće pretežno sunčano vrijeme, a poslijepodne se očekuje naoblačenje sa mjestimičnom kišom

Jutarnje temperature biće od -2 do 4, na jugu od 4 do 10, a dnevne od 14 do 21 °C.

Prognozirane temperature za veće gradove u BiH: