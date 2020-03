​Tokom vikenda u BiH se očekuje oblačno vrijeme s kišom, a u višim područjima sa susnježicom i snijegom.

Intenzivnije padavine u sjevernim i sjeverozapadnim krajevima. Jutarnja temperatura od 1 do 7, na jugu od 5 do 9, a najviša dnevna od 5 do 11, na jugu od 10 do 15 stepeni Celzijusa.

Prognozirane temperature za veće gradove BiH